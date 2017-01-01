 مديرية الحموشي تكشف الأسباب الحقيقية لإعفاء مسؤول أمني من مهامه بمدينة أكادير ﻿
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مديرية الحموشي تكشف الأسباب الحقيقية لإعفاء مسؤول أمني من مهامه بمدينة أكادير

بتاريــخ : 19 يناير 2017 / 20:49 مديرية الحموشي تكشف الأسباب الحقيقية لإعفاء مسؤول أمني من مهامه بمدينة أكادير | بوليتيك
مديرية الحموشي تكشف الأسباب الحقيقية لإعفاء مسؤول أمني من مهامه بمدينة أكادير
نفت المديرية العامة للأمن الوطني المزاعم والادعاءات التي نشرتها صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، ونقلتها عنها بعض المنابر الإعلامية، والتي تزعم فيها أن ''تنقيل الرئيس السابق لمنطقة أمن إنزكان

"شوف تيفي"

 نفت المديرية العامة للأمن الوطني المزاعم والادعاءات التي نشرتها صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، ونقلتها عنها بعض المنابر الإعلامية، والتي تزعم فيها أن "تنقيل الرئيس السابق لمنطقة أمن إنزكان كان إجراءا انتقاميا أملته جهات من خارج الأمن الوطني".

 وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدرها فإنه وحرصا على تنوير الرأي العام، وتكذيبا لهذه للادعاءات غير الصحيحة، فإن المديرية العامة للأمن الوطني، تؤكد أن إعفاء المسؤول الأمني المذكور من مهامه وإلحاقه بولاية أمن أكادير، جاء على خلفية نتائج البحث الذي باشرته لجنة مركزية تابعة للمفتشية العامة للأمن الوطني.

 وأضاف المصدر ذاته بأن المديرية العامة للأمن الوطني، تشدد على أن تدبير المسار المهني لموظفيها، سواء تعلق الأمر بالتوظيف أو الحركية الإدارية أو الترقية أو التأديب، يبقى اختصاصا حصريا منوطا بمصالح الأمن الوطني، تتحكم فيها الضوابط القانونية والتنظيمية، ولا يخضع بأي شكل من الأشكال لضغوط أو محاباة من أية جهة كيفما كانت.

تجدر الإشارة إلى أن "شوف تيفي" كانت سباقة للكشف عن تفاصيل إلحاق هذا المسول الأمني الملقب بـ "ميسي"، بولاية أمن أكادير بدون مهمة، وتكليف عميد مركزي بتسيير المنطقة الأمنية إلى حين تعيين مسؤول جديد.

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