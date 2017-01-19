مباشر و بالصور..حادثة سير مروعة على مشارف القنيطرة و هذه هي التفاصيل ﻿

علمت''شوف تيفي'' أن الطريق الوطنية الرابطة بين قيادة المگرن و القنيطرة شهدت قبل لحظات حادثة سير مروعة , تسببت في إصابة سيدة مسنة و زوجها إصابات بليغة و نجاة ابنهما سائق السيارة من الموت بأعجوبة.

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر

علمت"شوف تيفي" أن الطريق الوطنية الرابطة بين قيادة المگرن و القنيطرة شهدت قبل لحظات حادثة سير مروعة , تسببت في إصابة سيدة مسنة و زوجها إصابات بليغة و نجاة ابنهما سائق السيارة من الموت بأعجوبة.

وأكدت المصادر أن السيارة و التي فقد سائقها التحكم على المقود زاغت في إحدى المنعرجات متسببة في حادثة مروعة كادت أن تزهق عدد من الأرواح.

وجاءت هذه الحادثة تزامنا مع أولى قطرات الغيث هذا الزوال، وسنوافيكم بالتفاصيل الكاملة فور التوصل بها .