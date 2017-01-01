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بتاريــخ : 19 يناير 2017 / 19:55 خاص.. ساكنة مدينة أكادير تدفع ضريبة صراع حزبي بين البام والبيجيدي | بوليتيك
خاص.. ساكنة مدينة أكادير تدفع ضريبة صراع حزبي بين ''البام'' و''البيجيدي''
كشف مصدر مطلع ''لشوف تيفي'' أن الإضراب العام الذي قام به تجار سوق الأحد بأكادير، هو نتيجة للصراع المحتدم بين مستشاري حزب العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة بالمجلس البلدي لأكادير.

شوف تيفي

كشف مصدر مطلع "لشوف تيفي" أن الإضراب العام الذي قام به تجار سوق الأحد بأكادير، هو نتيجة للصراع المحتدم بين مستشاري حزب العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة بالمجلس البلدي لأكادير.

وخاض تجار سوق الأحد إضرابا عاما يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، على خلفية تعديل القرار الجبائي الجماعي في دورة نونبر الماضي للمجلس البلدي لمدينة أكادير، حيث خرج أعضاء المجلس البلدي المنتمين للمعارضة ولحزب الأصالة والمعاصرة، بأن القرار الجبائي ثمت المصادقة عليه من طرف مستشاري حزب العدالة والتنمية الذين يمثلون الأغلبية في تجاهل تام لمطالب المعارضة.

ونشر الكاتب الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة محمد أوضمين بلاغا باسم الحزب على حائطه الفايسبوكي " يعرب من خلاله عن قلقه العميق من هذه التطورات التي لم تنعكس على التجار وعلى وضعيتهم المهنية المتأزمة أصلا فحسب، ولكن على صورة وحركية المدينة وعلى رمزيتها الاقتصادية والتجارية"، ومتأسفا على "الوضعية الكارثية التي باتت تعيشها المدينة على جميع المستويات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والسياحية، التي زادها تعنت المكتب المسير لمجلس مدينة أكادير تأزما".

من جهة ثانية، يواصل مستشاروا حزب العدالة والتنمية ورئيس المجلس البلدي للمدينة المقرب من رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران صالح المالوكي، التهرب من إيجاد حلول واقعية للمشاكل التي تتخبط فيها المدينة، ليس فقط في مسألة إضراب تجار سوق الأحد وإنما للإنكماش الإقتصادي الذي تعاني منه المدينة منذ سنوات، حيث زادت تعمقا منذ تولي الرئيس والبرلماني المالوكي زمام الأمور بالبلدية، وإستبعاده للكفاءات الإقتصادية، في مقابل إطلاق يد أحد نوابه الذي يفضل متابعة صيدليته على الوقوف على مشاكل المدينة.

وقالت ذات المصادر، ان الأوضاع في مدينة أكادير ستزيد سوءا بفعل الصراع الدائم بين مستشاري حزب الأصالة والمعاصرة وحزب العدالة والتنمية من جهة، وغياب أي إستراتيجية من لدن المسؤولين المنتخبين من جهة ثانية، حيث أن جميع الفاعلين بمدينة أكادير سواء المنتخبين أو المنعشين الإقتصاديين، يعيشون حالة صراع مستمرة حول مصالح ضيقة، يدفع ثمنها غاليا الأكاديريون، الذين أطلقوا هاشتاغ على "الفايسبوك" يطالبون بزيارة للملك محمد السادس إلى المدينة، لإعادة الأمور إلى نصابها، بعد حرمان مدينة أكادير طيلة خمس سنوات من حكومة بن كيران من أي إستثمارات عمومية.

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