الملك محمد السادس يُعزي الرئيس المالي على إثر الهجوم الذي استهدف معسكرا للجيش ﻿

بعث الملك محمد السادس، برقية تعزية ومواساة، إلى رئيس جمهورية مالي إبراهيم بوبكار كيتا، على إثر الهجوم الذي استهدف معسكرا للجيش شمال مدينة غاو.

"شوف تيفي"+"و م ع"

بعث الملك محمد السادس، برقية تعزية ومواساة، إلى رئيس جمهورية مالي إبراهيم بوبكار كيتا، على إثر الهجوم الذي استهدف معسكرا للجيش شمال مدينة غاو.

وقال الملك في هذه البرقية إنه تلقى "بحزن عميق" نبأ الهجوم الإرهابي الذي خلف العديد من الضحايا.

وجاء في برقية الملك "في هذا الظرف الأليم، أقدم لكم باسمي الخاص وباسم الشعب المغربي، تعازينا الحارة، راجيا منكم أن تنقلوا عميق مواساتنا وتضامننا إلى أسر الضحايا وكافة الشعب المالي الشقيق، في هذه المحنة، ومتمنياتنا الصادقة بالشفاء العاجل للمصابين".

وأعرب الملك أيضا عن إدانته بأشد العبارات لهذا الهجوم الإرهابي الشنيع، مجددا التأكيد للرئيس المالي على الدعم الثابت للمملكة المغربية للوحدة الترابية لمالي وللجهود التي يبذلها السيد كيتا لاستعادة السلام والاستقرار في هذا البلد الشقيق.