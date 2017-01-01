 الملك محمد السادس يُعزي الرئيس المالي على إثر الهجوم الذي استهدف معسكرا للجيش ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

الملك محمد السادس يُعزي الرئيس المالي على إثر الهجوم الذي استهدف معسكرا للجيش | بوليتيك

الملك محمد السادس يُعزي الرئيس المالي على إثر الهجوم الذي استهدف معسكرا للجيش

مندوبية التامك تكشف عن الوضع الحالي للمعتقلين بتهمة الإشادة بمقتل السفير الروسي وتنفي ما تم تداوله | بوليتيك

مندوبية التامك تكشف عن الوضع الحالي للمعتقلين بتهمة الإشادة بمقتل السفير الروسي وتنفي ما تم

مثير وبالصور.. الثلوج تتساقط على مدينة فاس و الرباط لأول مرة | مجتمع

مثير وبالصور.. الثلوج تتساقط على مدينة فاس و الرباط لأول مرة

خطير وبالصور.. انقلاب رموك وسقوطه من قنطرة في طنجة | حوادث و حقوق

خطير وبالصور.. انقلاب رموك وسقوطه من قنطرة في طنجة

بعد 34 سنة على وفاته...هشام الدليمي يخرج عن صمته ويكشف لـ المشعل أسرار موت الجنرال الدليمي ويصرح:عمي مات مقتول والسلاح بيده | بوليتيك

بعد 34 سنة على وفاته...هشام الدليمي يخرج عن صمته ويكشف لـ ''المشعل'' أسرار موت الجنرال الدليمي

صورة لـحاتم ايدار رفقة شابة حسناء بباريس تشعل الفايسبوك | ثقافة و فنون

صورة لـ''حاتم ايدار'' رفقة شابة حسناء بباريس تشعل الفايسبوك

لطيفة رأفت معروضة لعرس المغربية إيمان الباني ومراد يلدريم وغادي تغني بالتركية | ثقافة و فنون

لطيفة رأفت معروضة لعرس المغربية إيمان الباني ومراد يلدريم وغادي تغني بالتركية

وزير الداخلية البريطاني يشيد بمجهودات المغرب في التصدي للإرهاب | بوليتيك

وزير الداخلية البريطاني يشيد بمجهودات المغرب في التصدي للإرهاب

عاجل..لجنة الخارجية بمجلس المستشارين تصادق بالإجماع على مشروع قانون يوافق بموجبه على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي | بوليتيك

عاجل..لجنة الخارجية بمجلس المستشارين تصادق بالإجماع على مشروع قانون يوافق بموجبه على القانون

انتهى زمن الكلام الفارغ.. وبدأ ''كلام المعقول''

الملك محمد السادس يُعزي الرئيس المالي على إثر الهجوم الذي استهدف معسكرا للجيش

بتاريــخ : 19 يناير 2017 / 19:34 الملك محمد السادس يُعزي الرئيس المالي على إثر الهجوم الذي استهدف معسكرا للجيش | بوليتيك
الملك محمد السادس يُعزي الرئيس المالي على إثر الهجوم الذي استهدف معسكرا للجيش
بعث الملك محمد السادس، برقية تعزية ومواساة، إلى رئيس جمهورية مالي إبراهيم بوبكار كيتا، على إثر الهجوم الذي استهدف معسكرا للجيش شمال مدينة غاو.

"شوف تيفي"+"و م ع"

 بعث الملك محمد السادس، برقية تعزية ومواساة، إلى رئيس جمهورية مالي إبراهيم بوبكار كيتا، على إثر الهجوم الذي استهدف معسكرا للجيش شمال مدينة غاو.

وقال الملك في هذه البرقية إنه تلقى "بحزن عميق" نبأ الهجوم الإرهابي الذي خلف العديد من الضحايا.

وجاء في برقية الملك "في هذا الظرف الأليم، أقدم لكم باسمي الخاص وباسم الشعب المغربي، تعازينا الحارة، راجيا منكم أن تنقلوا عميق مواساتنا وتضامننا إلى أسر الضحايا وكافة الشعب المالي الشقيق، في هذه المحنة، ومتمنياتنا الصادقة بالشفاء العاجل للمصابين".

وأعرب الملك أيضا عن إدانته بأشد العبارات لهذا الهجوم الإرهابي الشنيع، مجددا التأكيد للرئيس المالي على الدعم الثابت للمملكة المغربية للوحدة الترابية لمالي وللجهود التي يبذلها السيد كيتا لاستعادة السلام والاستقرار في هذا البلد الشقيق.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي برقية تعزية إبراهيم بوبكار معسكر الهجوم الانتحاري

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

مندوبية التامك تكشف عن الوضع الحالي للمعتقلين بتهمة الإشادة بمقتل السفير الروسي وتنفي ما تم تداوله | بوليتيك

مندوبية التامك تكشف عن الوضع الحالي للمعتقلين بتهمة الإشادة بمقتل السفير الروسي وتنفي ما تم تداوله

بعد 34 سنة على وفاته...هشام الدليمي يخرج عن صمته ويكشف لـ المشعل أسرار موت الجنرال الدليمي ويصرح:عمي مات مقتول والسلاح بيده | بوليتيك

بعد 34 سنة على وفاته...هشام الدليمي يخرج عن صمته ويكشف لـ ''المشعل'' أسرار موت الجنرال الدليمي ويصرح:''عمي مات مقتول والسلاح بيده''

وزير الداخلية البريطاني يشيد بمجهودات المغرب في التصدي للإرهاب | بوليتيك

وزير الداخلية البريطاني يشيد بمجهودات المغرب في التصدي للإرهاب

عاجل..لجنة الخارجية بمجلس المستشارين تصادق بالإجماع على مشروع قانون يوافق بموجبه على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي | بوليتيك

عاجل..لجنة الخارجية بمجلس المستشارين تصادق بالإجماع على مشروع قانون يوافق بموجبه على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

ابن الفنان حسن ميكيات الذي خلق ضجة بالفايسبوك يفتح قلبه لشوف تيفي ..هاشنو كايدير فالحياة وهاشنو قال حسن ميكيات على كثرة المعجبات بولدو.. | بــووز
منذ 2 دقائق

ابن الفنان حسن ميكيات الذي خلق ضجة بالفايسبوك يفتح قلبه لشوف تيفي ..هاشنو كايدير فالحياة وهاشنو قال حسن ميكيات على كثرة المعجبات بولدو..

فؤاد عالي الهمة وعمر عزيمان وياسر الزناكي يُودعون شيخ الطريقة القادرية البوتشيشية في موكب جنائزي | بــووز

فؤاد عالي الهمة وعمر عزيمان وياسر الزناكي يُودعون شيخ الطريقة القادرية البوتشيشية في موكب جنائزي

فاجعة سباتة على وشك أن تتكرر بدرب غلف و ها شنو واقع | بــووز

فاجعة سباتة على وشك أن تتكرر بدرب غلف و ها شنو واقع

مغربي حاقد على المغاربة..قتلونا بالزيادات بغاونا نتلاحو فالبحر | بــووز

مغربي حاقد على المغاربة..قتلونا بالزيادات بغاونا نتلاحو فالبحر

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

الملك محمد السادس يُعزي الرئيس المالي على إثر الهجوم الذي استهدف معسكرا للجيش | بوليتيك
منذ 10 دقائق

الملك محمد السادس يُعزي الرئيس المالي على إثر الهجوم الذي استهدف معسكرا للجيش

مندوبية التامك تكشف عن الوضع الحالي للمعتقلين بتهمة الإشادة بمقتل السفير الروسي وتنفي ما تم تداوله | بوليتيك

مندوبية التامك تكشف عن الوضع الحالي للمعتقلين بتهمة الإشادة بمقتل السفير الروسي وتنفي ما تم

مثير وبالصور.. الثلوج تتساقط على مدينة فاس و الرباط لأول مرة | مجتمع

مثير وبالصور.. الثلوج تتساقط على مدينة فاس و الرباط لأول مرة

خطير وبالصور.. انقلاب رموك وسقوطه من قنطرة في طنجة | حوادث و حقوق

خطير وبالصور.. انقلاب رموك وسقوطه من قنطرة في طنجة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.