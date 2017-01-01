 مندوبية التامك تكشف عن الوضع الحالي للمعتقلين بتهمة الإشادة بمقتل السفير الروسي وتنفي ما تم تداوله ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

الملك محمد السادس يُعزي الرئيس المالي على إثر الهجوم الذي استهدف معسكرا للجيش | بوليتيك

الملك محمد السادس يُعزي الرئيس المالي على إثر الهجوم الذي استهدف معسكرا للجيش

مندوبية التامك تكشف عن الوضع الحالي للمعتقلين بتهمة الإشادة بمقتل السفير الروسي وتنفي ما تم تداوله | بوليتيك

مندوبية التامك تكشف عن الوضع الحالي للمعتقلين بتهمة الإشادة بمقتل السفير الروسي وتنفي ما تم

مثير وبالصور.. الثلوج تتساقط على مدينة فاس و الرباط لأول مرة | مجتمع

مثير وبالصور.. الثلوج تتساقط على مدينة فاس و الرباط لأول مرة

خطير وبالصور.. انقلاب رموك وسقوطه من قنطرة في طنجة | حوادث و حقوق

خطير وبالصور.. انقلاب رموك وسقوطه من قنطرة في طنجة

بعد 34 سنة على وفاته...هشام الدليمي يخرج عن صمته ويكشف لـ المشعل أسرار موت الجنرال الدليمي ويصرح:عمي مات مقتول والسلاح بيده | بوليتيك

بعد 34 سنة على وفاته...هشام الدليمي يخرج عن صمته ويكشف لـ ''المشعل'' أسرار موت الجنرال الدليمي

صورة لـحاتم ايدار رفقة شابة حسناء بباريس تشعل الفايسبوك | ثقافة و فنون

صورة لـ''حاتم ايدار'' رفقة شابة حسناء بباريس تشعل الفايسبوك

لطيفة رأفت معروضة لعرس المغربية إيمان الباني ومراد يلدريم وغادي تغني بالتركية | ثقافة و فنون

لطيفة رأفت معروضة لعرس المغربية إيمان الباني ومراد يلدريم وغادي تغني بالتركية

وزير الداخلية البريطاني يشيد بمجهودات المغرب في التصدي للإرهاب | بوليتيك

وزير الداخلية البريطاني يشيد بمجهودات المغرب في التصدي للإرهاب

عاجل..لجنة الخارجية بمجلس المستشارين تصادق بالإجماع على مشروع قانون يوافق بموجبه على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي | بوليتيك

عاجل..لجنة الخارجية بمجلس المستشارين تصادق بالإجماع على مشروع قانون يوافق بموجبه على القانون

انتهى زمن الكلام الفارغ.. وبدأ ''كلام المعقول''

مندوبية التامك تكشف عن الوضع الحالي للمعتقلين بتهمة الإشادة بمقتل السفير الروسي وتنفي ما تم تداوله

بتاريــخ : 19 يناير 2017 / 19:33 مندوبية التامك تكشف عن الوضع الحالي للمعتقلين بتهمة الإشادة بمقتل السفير الروسي وتنفي ما تم تداوله | بوليتيك
مندوبية التامك تكشف عن الوضع الحالي للمعتقلين بتهمة الإشادة بمقتل السفير الروسي وتنفي ما تم تداوله
نفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج الادعاءات التي تخص ظروف اعتقال بعض السجناء المتابعين بتهمة الإشادة بالإرهاب، مؤكدة أنهم يتمتعون بكامل حقوقهم على قدم المساواة.

"شوف تيفي"+"و م ع"

 نفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج الادعاءات التي تخص ظروف اعتقال بعض السجناء المتابعين بتهمة الإشادة بالإرهاب، مؤكدة أنهم يتمتعون بكامل حقوقهم على قدم المساواة.

وقالت المندوبية العامة في بيان حقيقة توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه اليوم الخميس، إن الادعاءات التي تداولتها بعض مواقع الصحافة الالكترونية حول ظروف اعتقال بعض السجناء بتهمة الاشادة بالارهاب، والذين هم أعضاء بأحد الأحزاب الوطنية، لا تمت إلى الحقيقة بصلة ويسعى من هم وراءها الى "تضليل الرأي العام".

وأوضحت أن هؤلاء السجناء يقيمون بزنزانة تستجيب لجميع الشروط الصحية الضرورية فيما يخص الانارة والتهوية، ويتسلمون يوميا وبشكل منتظم وجباتهم الغذائية ويتمتعون بجميع حقوقهم الأخرى في الفسحة والاستحمام والزيارة والرعاية الصحية، على غرار باقي السجناء ودون أي تمييز.

وأضافت أنه "إذا كان الغرض من نشر مثل هذه الادعاءات المضللة هو منح هؤلاء السجناء امتيازات تفضيلية، فإن المندوبية العامة واعية بهذا المسعى وستظل حريصة على معاملة جميع السجناء على قدم المساواة سواء تعلق الأمر بالحقوق المضمونة لهم كلها أو بضرورة احترام قواعد الانضباط المنظمة للحياة اليومية بالمؤسسات السجنية.

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي السجناء الشروط الصحية المندوبية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

الملك محمد السادس يُعزي الرئيس المالي على إثر الهجوم الذي استهدف معسكرا للجيش | بوليتيك

الملك محمد السادس يُعزي الرئيس المالي على إثر الهجوم الذي استهدف معسكرا للجيش

بعد 34 سنة على وفاته...هشام الدليمي يخرج عن صمته ويكشف لـ المشعل أسرار موت الجنرال الدليمي ويصرح:عمي مات مقتول والسلاح بيده | بوليتيك

بعد 34 سنة على وفاته...هشام الدليمي يخرج عن صمته ويكشف لـ ''المشعل'' أسرار موت الجنرال الدليمي ويصرح:''عمي مات مقتول والسلاح بيده''

وزير الداخلية البريطاني يشيد بمجهودات المغرب في التصدي للإرهاب | بوليتيك

وزير الداخلية البريطاني يشيد بمجهودات المغرب في التصدي للإرهاب

عاجل..لجنة الخارجية بمجلس المستشارين تصادق بالإجماع على مشروع قانون يوافق بموجبه على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي | بوليتيك

عاجل..لجنة الخارجية بمجلس المستشارين تصادق بالإجماع على مشروع قانون يوافق بموجبه على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

ابن الفنان حسن ميكيات الذي خلق ضجة بالفايسبوك يفتح قلبه لشوف تيفي ..هاشنو كايدير فالحياة | بــووز
منذ 2 دقائق

ابن الفنان حسن ميكيات الذي خلق ضجة بالفايسبوك يفتح قلبه لشوف تيفي ..هاشنو كايدير فالحياة

فؤاد عالي الهمة وعمر عزيمان وياسر الزناكي يُودعون شيخ الطريقة القادرية البوتشيشية في موكب جنائزي | بــووز

فؤاد عالي الهمة وعمر عزيمان وياسر الزناكي يُودعون شيخ الطريقة القادرية البوتشيشية في موكب جنائزي

فاجعة سباتة على وشك أن تتكرر بدرب غلف و ها شنو واقع | بــووز

فاجعة سباتة على وشك أن تتكرر بدرب غلف و ها شنو واقع

مغربي حاقد على المغاربة..قتلونا بالزيادات بغاونا نتلاحو فالبحر | بــووز

مغربي حاقد على المغاربة..قتلونا بالزيادات بغاونا نتلاحو فالبحر

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

الملك محمد السادس يُعزي الرئيس المالي على إثر الهجوم الذي استهدف معسكرا للجيش | بوليتيك
منذ 5 دقائق

الملك محمد السادس يُعزي الرئيس المالي على إثر الهجوم الذي استهدف معسكرا للجيش

مندوبية التامك تكشف عن الوضع الحالي للمعتقلين بتهمة الإشادة بمقتل السفير الروسي وتنفي ما تم تداوله | بوليتيك

مندوبية التامك تكشف عن الوضع الحالي للمعتقلين بتهمة الإشادة بمقتل السفير الروسي وتنفي ما تم

مثير وبالصور.. الثلوج تتساقط على مدينة فاس و الرباط لأول مرة | مجتمع

مثير وبالصور.. الثلوج تتساقط على مدينة فاس و الرباط لأول مرة

خطير وبالصور.. انقلاب رموك وسقوطه من قنطرة في طنجة | حوادث و حقوق

خطير وبالصور.. انقلاب رموك وسقوطه من قنطرة في طنجة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.