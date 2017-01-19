مثير وبالصور.. الثلوج تتساقط على مدينة فاس و الرباط لأول مرة ﻿

"شوف تيفي"
كست الثلوج ولأول مرة مدينتي فاس و الرباط، اليوم الخميس، وهو الأمر الذي لم يعتد عليه سكان المدينة العلمية و العاصمة الإدارية.
وحسب أحد أبناء المدنية العلمية لـ "شوف تيفي" فإنه ولأول مرة، تشهد مدينة فاس تساقطات ثلجية استمرت لحوالي 15 دقيقة.
وأضاف المتحدث ذاته بأن المدينة تعرف أجواء باردة، منذ يومين، مشيرا إلى أن الفاسيين عبروا عن سعادتهم الكبير لسقوط الثلوج على مدينتهم.
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