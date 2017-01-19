 خطير وبالصور.. انقلاب رموك وسقوطه من قنطرة في طنجة ﻿
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خطير وبالصور.. انقلاب رموك وسقوطه من قنطرة في طنجة

بتاريــخ : 19 يناير 2017 / 18:45 خطير وبالصور.. انقلاب رموك وسقوطه من قنطرة في طنجة | حوادث و حقوق
خطير وبالصور.. انقلاب رموك وسقوطه من قنطرة في طنجة
شهدت منطقة قنطرة الشراربة بجماعة سبت الزينات بمدينة طنجة، اليوم الخميس، تعرض شاحنة كبيرة ''رموك'' لحادثة سير خطيرة.

"شوف تيفي"

شهدت منطقة قنطرة الشراربة بجماعة سبت الزينات بمدينة طنجة، اليوم الخميس، تعرض شاحنة كبيرة "رموك" لحادثة سير خطيرة.

وحسب مصادر طنجاوية فإن الشاحنة، اصطدمت بالحاجز الحديدي الموجود بالقنطرة، لتسقط بالمجرى المائي الموجود أسفلها بطريقة مروعة.

وأضافت المصادر ذاتها بأن السلطات المحلية، حلت بعين المكان، وقامت بالمعاينة، موضحة بأن الحادث وبالرغم من خطورته فإنه لم يخلف خسائر في الأرواح.

انقلاب رموك وسقوطه من قنطرة في طنجة

انقلاب رموك وسقوطه من قنطرة في طنجة

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