 بعد 34 سنة على وفاته...هشام الدليمي يخرج عن صمته ويكشف لـ ''المشعل'' أسرار موت الجنرال الدليمي ويصرح:''عمي مات مقتول والسلاح بيده'' ﻿
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بعد 34 سنة على وفاته...هشام الدليمي يخرج عن صمته ويكشف لـ ''المشعل'' أسرار موت الجنرال الدليمي

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بعد 34 سنة على وفاته...هشام الدليمي يخرج عن صمته ويكشف لـ ''المشعل'' أسرار موت الجنرال الدليمي ويصرح:''عمي مات مقتول والسلاح بيده''

بتاريــخ : 19 يناير 2017 / 18:35 بعد 34 سنة على وفاته...هشام الدليمي يخرج عن صمته ويكشف لـ المشعل أسرار موت الجنرال الدليمي ويصرح:عمي مات مقتول والسلاح بيده | بوليتيك
بعد 34 سنة على وفاته...هشام الدليمي يخرج عن صمته ويكشف لـ ''المشعل'' أسرار موت الجنرال الدليمي ويصرح:''عمي مات مقتول والسلاح بيده''
في عددها 534 الموجود في الأكشاك تطرقت أسبوعية ''المشعل'' إلى أسرار موت الدليمي في حوار حصري مع ابن أخيه هشام الدليمي المقيم في فرنسا من إنجاز الزميل مصطفى لختاصير. و من جملة الروايات العديدة حول موت

شوف تيفي

في عددها 534 الموجود في الأكشاك تطرقت أسبوعية "المشعل" إلى أسرار موت الدليمي في حوار حصري مع ابن أخيه هشام الدليمي المقيم في فرنسا من إنجاز الزميل مصطفى لختاصير. و من جملة الروايات العديدة حول موت الجنرال القوي في 25 يناير 1983، كشف هشام رواية جديدة لموت عمه الجنرال أحمد الدليمي، مؤكدا أن عمه " قتل بوابل من الرصاص من قبل فرقة مجهولة ومات رفقة سائقه وأسلحتهما في أيديهما بعد أن نفذت ذخيرتهما"...

هشام هو إبن محمد الدرويش الدليمي الأخ الشقيق للجنرال الراحل، والذي وافته المنية قبل سنة من الآن. وكان هذا الأخير يعيش في منزل أخيه لأزيد من 15 سنة، تعرف من خلالها على شخصيات كبيرة وعلى رأسها شخصية محمد أوفقير...وظل يشغل مهمة الكاتب العام لولاية القنيطرة، إلى غاية موت أخيه. حيث وجد حربا ضروسا من وزير الداخلية القوي آنذاك إدريس البصري...ليقرر الانتقال للعيش في فرنسا رفقة عائلته، ومن ضمنهم ابنه هشام، الذي لايعرف الكتابة والقراءة باللغة العربية، فهو فرنسي التكوين، لذلك لم يسبق له أن أجرى أي حوار مع أية وسيلة إعلامية ناطقة باللغة العربية. والحوار الوحيد الذي أجراه مع الصحافة المغربية كان باللغة الفرنسية مع جريدة "تيل كيل" في سنة 2011، وحاولت حينها إحدى الجرائد الوطنية ترجمته إلى العربية ونشرته بتصرف.

عندما اتصلنا بهشام الدليمي من مقره في العاصمة الفرنسية باريس، لإجراء حوار معه بمناسبة الذكرى 34 لموت عمه، والذي يصادف 25 يناير من الشهر الحالي، كان عائق اللغة يقف حائلا وراء إجراء ذلك الحوار مع "المشعل" وكانت تخوفاته من الترجمة إلى العربية، دافعا إلى تقوية تلك التخوفات. لكن سرعان ما ذابت الحواجز اللغوية بعد تواصل دام لأسبوعين... كنا نتواصل بشكل يومي، ونرسل إليه الأسئلة على دفعات ويجيب عليها بتأن وحرص شديدين...إلى أن اكتملت ملامح حوار شامل، يعيد إخراج قضية موت الجنرال أحمد الدليمي من رفوف النسيان. خاصة أن حادثة موته في 25 يناير 1983، مر عليها 34 سنة، وأن الروايات تعددت بين الاغتيال، والمؤامرة والحادثة والتعذيب... تفاصيل جديدة تجدونها في ملف "المشعل" الأسبوعية الذي يتواجد حاليا في الأكشاك إلى غاية 25 يناير الجاري.

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