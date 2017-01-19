 صورة لـ''حاتم ايدار'' رفقة شابة حسناء بباريس تشعل الفايسبوك ﻿
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صورة لـ''حاتم ايدار'' رفقة شابة حسناء بباريس تشعل الفايسبوك

بتاريــخ : 19 يناير 2017 / 18:28 صورة لـحاتم ايدار رفقة شابة حسناء بباريس تشعل الفايسبوك | ثقافة و فنون
صورة لـ''حاتم ايدار'' رفقة شابة حسناء بباريس تشعل الفايسبوك
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ''فايسبوك'' صورة للفنان المغربي ''حاتم ايدار'' قادمة من عاصمة الأنوار باريس، قيل إنها التقطت ليلة أمس الأربعاء في احدى المقاهي الرومنسية الشهيرة بالعاصمة الفرنسية

 شوف تيفي :

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" صورة للفنان المغربي "حاتم ايدار" قادمة من عاصمة الأنوار باريس، قيل إنها التقطت ليلة أمس الأربعاء في احدى المقاهي الرومنسية الشهيرة بالعاصمة الفرنسية رفقة حسناء عشرينية.

وحسب مصادر خاصة لـ" شوف تيفي" فان الصورة التي تم تداولها مساء أمس تظهر أن الشابة على علاقة حب مع الفنان المغربي، وأن الصورة المتداولة جاءت لتعزيز هذا الخبر حيث تظهر الصورة جوا من الانسجام التام بين العشيقين ,ويبدو أنها بداية لحكاية حب شيقة ستتضح معالمها في الأيام المقبلة.

تجدر الإشارة أن الفنان حاتم إدار قد أصدر آخر عمل له بعنوان 36 و صور له فيديو كليب بالولايات المتحدة الأمريكي و هو الكليب الذي أثار موجة من الغضب و الاستياء لما تضمنه العمل من لقطات اعتبرها البعض مخلة بالحياء.

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الفايسبوك الولايات المتحدة الأمريكي حاتم ادار باريس

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