لطيفة رأفت معروضة لعرس المغربية إيمان الباني ومراد يلدريم وغادي تغني بالتركية ﻿

علمت ''شوف تيفي'' بأن سلطانة الأغنية المغربية لطيفة رأفت ستحضر حفل زفاف المغربية إيمان الباني وزوجها التركي مراد يلدريم السبت المقبل بمدينة الرباط.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" بأن سلطانة الأغنية المغربية لطيفة رأفت ستحضر حفل زفاف المغربية إيمان الباني وزوجها التركي مراد يلدريم السبت المقبل بمدينة الرباط.

وستحضر الفنانة لطيفة رأفت إلى زفاف الباني ويلدريم إلى جانب مجموعة من الفنانين المغاربة والعرب ومن بينهم الفنان المصري تامر حسني وزوجته المغربية بسمة بوسيل.

وكانت الفنانة لطيفة رأفت قد أعلنت أخيرا، عن تحضيرها لأغنية جديدة باللغة التركية تحت عنوان "كان بالإمكان" والتي تعاونت فيها مع أشهر فنان تركي ويتعلق الأمر بـ "إبراهيم تاتليس".

تجدر الإشارة إلى أن إيمان الباني وزجها مراد يلديريم، أقاما قبل أسابيع زفافهما الأول بتركيا، والذي عرف حضور نجوم أتراك تعرف عليهم المغاربة من خلال المسلسلات التركية.