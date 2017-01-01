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وزير الداخلية البريطاني يشيد بمجهودات المغرب في التصدي للإرهاب

بتاريــخ : 19 يناير 2017 / 18:16 وزير الداخلية البريطاني يشيد بمجهودات المغرب في التصدي للإرهاب | بوليتيك
وزير الداخلية البريطاني يشيد بمجهودات المغرب في التصدي للإرهاب
إستقبل الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية الشرقي الضريس بمقر الوزارة بالرباط ، اليوم الخميس 19 يناير 2017 عضو البرلمان ووزير الدولة البريطاني لشؤون الأمن في وزارة الداخلية ''بيرن والاس''.

شوف تيفي

إستقبل الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية الشرقي الضريس بمقر الوزارة بالرباط ، اليوم الخميس 19 يناير 2017 عضو البرلمان ووزير الدولة البريطاني لشؤون الأمن في وزارة الداخلية "بيرن والاس".

واستعرض الوزيران العلاقات الثنائية المغربية البريطانية، وذلك بفضل العلاقات المتميزة بين الملك محمد السادس و الملكة اليزابيث الثانية، حيث كان، الاجتماع فرصة لمناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك تلك المتعلقة بالتعاون الثنائي في مجال الأمن وخاصة في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ، وكذا جرائم الإنترنت وتعزيز العلاقات الأمنية على المستوى العملي، فضلا عن تبادل المعلومات.

وأشاد الوزير البريطاني بجهود المغرب لتعزيز آليات مكافحة الإرهاب، من خلال المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، من أجل المساهمة الفعالة للتعامل مع تصاعد التهديدات الإرهابية، كما أثنى الوزير البريطاني بالمغرب والإجراءات التي اتخذتها السلطات لضمان سلامة السياح البريطانيين خلال قضائهم لعطلهم بالمملكة.

وأشار الوزير المنتدب في الداخلية الشرقي الضريس، في هذا الصدد أنه وفقا للتعليمات الملكية ، عملت المملكة المغربية باستمرار للحفاظ على الأمن، على حد سواء المواطنين المغاربة أو الأجانب أو المقيمين في المغرب.

وعقب هذا الاجتماع، أعرب الوزيران عن تصميمهم العمل بشكل وثيق لتطوير المزيد من التعاون الأمني ​​بين المغرب وبريطانيا العظمى، سواء المستويات الثنائية والإقليمية والمتعددة الأطراف ليرتفع إلى نفس مستوى الدول الأوروبية المجاورة الأخرى.

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