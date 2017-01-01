بعد قرب نهايتها: البوليساريو تهدد بالحرب ضد المغرب بعد أن فقدت البوصلة في الكركرات ﻿

بعد النجاح الذي حققته جولات الملك محمد السادس في العديد من الدول الإفريقية ووقوف 40 دولة من أعضاء الاتحاد الإفريقي للمطالبة بانضمام بلادنا إلى هذه المنظمة العتيدة، وعزم الملك القيام بجولة جديدة

شوفي تيفي

بعد النجاح الذي حققته جولات الملك محمد السادس في العديد من الدول الإفريقية ووقوف 40 دولة من أعضاء الاتحاد الإفريقي للمطالبة بانضمام بلادنا إلى هذه المنظمة العتيدة، وعزم الملك القيام بجولة جديدة إلى دول أخرى كانت تعتبر معاقل للتنظيم الانفصالي. تجرعت البوليساريو ومعها النظام الجزائري مرارة الهزيمة، وفقدوا البوصلة تماما بعد أن سحب منهم المغرب بساط المناورات والإغراءات، وأصبح دخوله إلى المحفل الإفريقي واقعا لامناص منه. حيث أعلنت قيادة الرابوني عن طريق عميلها المدعو عبد الله لحبيب والمسؤول عما يسمى بجيش المخيمات، الذي لا يعدو كونه كراكيز واهية تسقط مع نفخة ريح، أن وحداته مستعدة لكل الاحتمالات بما فيها احتمال العودة للحرب. وصرح لحبيب في مقابلة أجراها مع وكالة الأنباء البرتغالية يوم أمس نشرتها مواقع تابعة للجبهة، أنهم "مستعدون للحرب بالاعتماد على إمكانياتهم وعلى قواتهم الذاتية". وذلك "بعد إشعار الأمم المتحدة بما اعتبروه خرقا لوقف إطلاق النار في الكركرات" فمتى كانت البوليساريو في الكركرات، وهي من مارست الاستفزاز أمام أنظار قوات المينورسو؟ يؤكد مصدر مطلع.

الغريب في تصريح المدعو لحبيب تأكيده على أن "معنويات المقاتلين مرتفعة جدا وهم ينتظرون فقط تقدم الجيش المغربي أو قيامه بأي استفزاز". وآخر شخص يتحدث عن المعنويات هم جماعة الرابوني لأنهم يعلمون الانشقاق الذي وقع في صفوف المجندين المحتجزين لديهم، حيث فروا جميعا إلى حقول اسبانيا للعمل في الفلاحة بعد أن انقطعت سبل عيشهم في المخيمات، حسب ما أكدته مصادر عليمة. وقد يكون مثار الضحك والشفقة ما صرح به هذا الانفصالي حينما تحدث عن "الإرادة الفولاذية وروح التضحية والشجاعة التي يتحلى بها "جيشه" "

وبعد تأكيد يومية نيويورك تايمز الأمريكية بالأمس أن الحكم الذاتي هو الحل القابل للتطبيق في المنطقة، زادت البوليساريو من القول أن طبول الحرب تدق غير بعيد عن حدود الجزائر مع المغرب وهي مدعوة لليقظة أكثر على حدودها. وكأنهم يريدون إشعال فتيل الحرب بين البلدين الجارين. وهي فقط رقصة الديك المذبوح التي أفرزتها نجاحات المغرب قاريا، والتي ستتوج قريبا بضربة "الكاو" في الاتحاد الإفريقي فليستعد الانفصاليون للنهاية الحتمية. حسب تأكيدات المصدر.