 بعد قرب نهايتها: البوليساريو تهدد بالحرب ضد المغرب بعد أن فقدت البوصلة في الكركرات ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

الملك محمد السادس يُعزي الرئيس المالي على إثر الهجوم الذي استهدف معسكرا للجيش | بوليتيك

الملك محمد السادس يُعزي الرئيس المالي على إثر الهجوم الذي استهدف معسكرا للجيش

مندوبية التامك تكشف عن الوضع الحالي للمعتقلين بتهمة الإشادة بمقتل السفير الروسي وتنفي ما تم تداوله | بوليتيك

مندوبية التامك تكشف عن الوضع الحالي للمعتقلين بتهمة الإشادة بمقتل السفير الروسي وتنفي ما تم

مثير وبالصور.. الثلوج تتساقط على مدينة فاس و الرباط لأول مرة | مجتمع

مثير وبالصور.. الثلوج تتساقط على مدينة فاس و الرباط لأول مرة

خطير وبالصور.. انقلاب رموك وسقوطه من قنطرة في طنجة | حوادث و حقوق

خطير وبالصور.. انقلاب رموك وسقوطه من قنطرة في طنجة

بعد 34 سنة على وفاته...هشام الدليمي يخرج عن صمته ويكشف لـ المشعل أسرار موت الجنرال الدليمي ويصرح:عمي مات مقتول والسلاح بيده | بوليتيك

بعد 34 سنة على وفاته...هشام الدليمي يخرج عن صمته ويكشف لـ ''المشعل'' أسرار موت الجنرال الدليمي

صورة لـحاتم ايدار رفقة شابة حسناء بباريس تشعل الفايسبوك | ثقافة و فنون

صورة لـ''حاتم ايدار'' رفقة شابة حسناء بباريس تشعل الفايسبوك

لطيفة رأفت معروضة لعرس المغربية إيمان الباني ومراد يلدريم وغادي تغني بالتركية | ثقافة و فنون

لطيفة رأفت معروضة لعرس المغربية إيمان الباني ومراد يلدريم وغادي تغني بالتركية

وزير الداخلية البريطاني يشيد بمجهودات المغرب في التصدي للإرهاب | بوليتيك

وزير الداخلية البريطاني يشيد بمجهودات المغرب في التصدي للإرهاب

عاجل..لجنة الخارجية بمجلس المستشارين تصادق بالإجماع على مشروع قانون يوافق بموجبه على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي | بوليتيك

عاجل..لجنة الخارجية بمجلس المستشارين تصادق بالإجماع على مشروع قانون يوافق بموجبه على القانون

انتهى زمن الكلام الفارغ.. وبدأ ''كلام المعقول''

بعد قرب نهايتها: البوليساريو تهدد بالحرب ضد المغرب بعد أن فقدت البوصلة في الكركرات

بتاريــخ : 19 يناير 2017 / 18:11 بعد قرب نهايتها: البوليساريو تهدد بالحرب ضد المغرب بعد أن فقدت البوصلة في الكركرات | بوليتيك
بعد قرب نهايتها: البوليساريو تهدد بالحرب ضد المغرب بعد أن فقدت البوصلة في الكركرات
بعد النجاح الذي حققته جولات الملك محمد السادس في العديد من الدول الإفريقية ووقوف 40 دولة من أعضاء الاتحاد الإفريقي للمطالبة بانضمام بلادنا إلى هذه المنظمة العتيدة، وعزم الملك القيام بجولة جديدة

شوفي تيفي

بعد النجاح الذي حققته جولات الملك محمد السادس في العديد من الدول الإفريقية ووقوف 40 دولة من أعضاء الاتحاد الإفريقي للمطالبة بانضمام بلادنا إلى هذه المنظمة العتيدة، وعزم الملك القيام بجولة جديدة إلى دول أخرى كانت تعتبر معاقل للتنظيم الانفصالي. تجرعت البوليساريو ومعها النظام الجزائري مرارة الهزيمة، وفقدوا البوصلة تماما بعد أن سحب منهم المغرب بساط المناورات والإغراءات، وأصبح دخوله إلى المحفل الإفريقي واقعا لامناص منه. حيث أعلنت قيادة الرابوني عن طريق عميلها المدعو عبد الله لحبيب والمسؤول عما يسمى بجيش المخيمات، الذي لا يعدو كونه كراكيز واهية تسقط مع نفخة ريح، أن وحداته مستعدة لكل الاحتمالات بما فيها احتمال العودة للحرب. وصرح لحبيب في مقابلة أجراها مع وكالة الأنباء البرتغالية يوم أمس نشرتها مواقع تابعة للجبهة، أنهم "مستعدون للحرب بالاعتماد على إمكانياتهم وعلى قواتهم الذاتية". وذلك "بعد إشعار الأمم المتحدة بما اعتبروه خرقا لوقف إطلاق النار في الكركرات" فمتى كانت البوليساريو في الكركرات، وهي من مارست الاستفزاز أمام أنظار قوات المينورسو؟ يؤكد مصدر مطلع.
الغريب في تصريح المدعو لحبيب تأكيده على أن "معنويات المقاتلين مرتفعة جدا وهم ينتظرون فقط تقدم الجيش المغربي أو قيامه بأي استفزاز". وآخر شخص يتحدث عن المعنويات هم جماعة الرابوني لأنهم يعلمون الانشقاق الذي وقع في صفوف المجندين المحتجزين لديهم، حيث فروا جميعا إلى حقول اسبانيا للعمل في الفلاحة بعد أن انقطعت سبل عيشهم في المخيمات، حسب ما أكدته مصادر عليمة. وقد يكون مثار الضحك والشفقة ما صرح به هذا الانفصالي حينما تحدث عن "الإرادة الفولاذية وروح التضحية والشجاعة التي يتحلى بها "جيشه" "
وبعد تأكيد يومية نيويورك تايمز الأمريكية بالأمس أن الحكم الذاتي هو الحل القابل للتطبيق في المنطقة، زادت البوليساريو من القول أن طبول الحرب تدق غير بعيد عن حدود الجزائر مع المغرب وهي مدعوة لليقظة أكثر على حدودها. وكأنهم يريدون إشعال فتيل الحرب بين البلدين الجارين. وهي فقط رقصة الديك المذبوح التي أفرزتها نجاحات المغرب قاريا، والتي ستتوج قريبا بضربة "الكاو" في الاتحاد الإفريقي فليستعد الانفصاليون للنهاية الحتمية. حسب تأكيدات المصدر.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب البوليساريو الكركرات نيويورك تايمز النظام الجزائري

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

الملك محمد السادس يُعزي الرئيس المالي على إثر الهجوم الذي استهدف معسكرا للجيش | بوليتيك

الملك محمد السادس يُعزي الرئيس المالي على إثر الهجوم الذي استهدف معسكرا للجيش

مندوبية التامك تكشف عن الوضع الحالي للمعتقلين بتهمة الإشادة بمقتل السفير الروسي وتنفي ما تم تداوله | بوليتيك

مندوبية التامك تكشف عن الوضع الحالي للمعتقلين بتهمة الإشادة بمقتل السفير الروسي وتنفي ما تم تداوله

بعد 34 سنة على وفاته...هشام الدليمي يخرج عن صمته ويكشف لـ المشعل أسرار موت الجنرال الدليمي ويصرح:عمي مات مقتول والسلاح بيده | بوليتيك

بعد 34 سنة على وفاته...هشام الدليمي يخرج عن صمته ويكشف لـ ''المشعل'' أسرار موت الجنرال الدليمي ويصرح:''عمي مات مقتول والسلاح بيده''

وزير الداخلية البريطاني يشيد بمجهودات المغرب في التصدي للإرهاب | بوليتيك

وزير الداخلية البريطاني يشيد بمجهودات المغرب في التصدي للإرهاب

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

ابن الفنان حسن ميكيات الذي خلق ضجة بالفايسبوك يفتح قلبه لشوف تيفي ..هاشنو كايدير فالحياة وهاشنو قال حسن ميكيات على كثرة المعجبات بولدو.. | بــووز
منذ 4 دقائق

ابن الفنان حسن ميكيات الذي خلق ضجة بالفايسبوك يفتح قلبه لشوف تيفي ..هاشنو كايدير فالحياة وهاشنو قال حسن ميكيات على كثرة المعجبات بولدو..

فؤاد عالي الهمة وعمر عزيمان وياسر الزناكي يُودعون شيخ الطريقة القادرية البوتشيشية في موكب جنائزي | بــووز

فؤاد عالي الهمة وعمر عزيمان وياسر الزناكي يُودعون شيخ الطريقة القادرية البوتشيشية في موكب جنائزي

فاجعة سباتة على وشك أن تتكرر بدرب غلف و ها شنو واقع | بــووز

فاجعة سباتة على وشك أن تتكرر بدرب غلف و ها شنو واقع

مغربي حاقد على المغاربة..قتلونا بالزيادات بغاونا نتلاحو فالبحر | بــووز

مغربي حاقد على المغاربة..قتلونا بالزيادات بغاونا نتلاحو فالبحر

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

الملك محمد السادس يُعزي الرئيس المالي على إثر الهجوم الذي استهدف معسكرا للجيش | بوليتيك
منذ 11 دقيقة

الملك محمد السادس يُعزي الرئيس المالي على إثر الهجوم الذي استهدف معسكرا للجيش

مندوبية التامك تكشف عن الوضع الحالي للمعتقلين بتهمة الإشادة بمقتل السفير الروسي وتنفي ما تم تداوله | بوليتيك

مندوبية التامك تكشف عن الوضع الحالي للمعتقلين بتهمة الإشادة بمقتل السفير الروسي وتنفي ما تم

مثير وبالصور.. الثلوج تتساقط على مدينة فاس و الرباط لأول مرة | مجتمع

مثير وبالصور.. الثلوج تتساقط على مدينة فاس و الرباط لأول مرة

خطير وبالصور.. انقلاب رموك وسقوطه من قنطرة في طنجة | حوادث و حقوق

خطير وبالصور.. انقلاب رموك وسقوطه من قنطرة في طنجة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.