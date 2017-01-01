صادم وبالفيديو.. شوفو السحور اللي لقاو في مقبرة بمدينة قلعة السراغنة ﻿

"شوف تيفي"
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم مدته 6 دقائق، ظهر خلاله أحد الأشخاص وهو يكشف عن سحر وطلاسم يقول عثر عليه بأحد المقابر بقلعة السراغنة.
ويظهر هذا الفيديو العثور على سحر خطير، تم وضعه بطريقة مثيرة في لفافة تم جمعها بواسطة "لصاق بلاستيكي" قبل أن يتم دفنها بأحد المقابر .
وتفاعل النشطاء بكثافة مع هذا الفيديو، حيث عبر العديد منهم عن غضبهم واستياءهم الشديد، من مثل هذه الممارسات التي تنخر المجتمع المغربي بشكل كبير.
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