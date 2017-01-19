بالصور .. "البوتشيشيون" يودعون شيخهم في جنازة مهيبة و "شوف تيفي" تنفرد بنشر أسماء الشخصيات التي حضرت الجنازة ﻿

شيعت بعد عصر اليوم بالزاوية القادرية البودشيشية بمداغ قرب مدينة بركان , جنازة الراحل الشيخ '' حمزة بن العباس'' شيخ الزاوية القادرية البودشيشية في جو مهيب حضره عدد من الشخصيات السامية المدنية و

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر



شيعت بعد عصر اليوم بالزاوية القادرية البودشيشية بمداغ قرب مدينة بركان , جنازة الراحل الشيخ " حمزة بن العباس" شيخ الزاوية القادرية البودشيشية في جو مهيب حضره عدد من الشخصيات السامية المدنية و العسكرية و عدد من مريدي الزاوية البوتشيشية خارج و داخل المغرب.



وأكدت مصادر "شوف تيفي" بعين المكان أنه وتحت إجراءات أمنية مشددة تم تشييع جثمان الفقيد بحضور مستشاري الملك "فؤاد علي الهمة" و"عمرعزيمان" و "ياسر الزناكي" بالإضافة الى عدد من الوزراء المغاربة , في طليعتهم وزير الداخلية محمد حصاد و وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية "أحمد التوفيق" وعدد من الوجوه السياسية الحزبية كالأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط , و عمال و نواب جهة وجدة و الناظور.



هذا وتشهد بلدة مداغ قرب بركان , ومنذ إعلان وفاة "الشيخ حمزة"، توافد المئات من مريدي الزاوية القادرية البوتشيشية و الذين توافدوا على المنطقة لإلقاء النظرة الاخيرة على جثمان الشيخ "حمزة بن عباس" الذي وافته المنية في الساعات الأولى من يوم أمس الأربعاء عن سن 95 بعد صراع مرير مع المرض.