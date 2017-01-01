صادم ...مسؤول بأحد الفنادق المصنفة بالداخلة يحتجز مسؤولاً نقابياً في مكتبه ويهدده بتلفيق تهمة إختلاس 30 مليون ﻿

يعيش أحد الفنادق المصنفة بمدينة الداخلة على صفيح ساخن، وذلك إثر إقدام الأمن الخاص لذات الفندق الشهير على إحتجاز الكاتب العام لنقابة عمال وعاملات فندق صحراء رجينسي، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية

شوف تيفي

يعيش أحد الفنادق المصنفة بمدينة الداخلة على صفيح ساخن، وذلك إثر إقدام الأمن الخاص لذات الفندق الشهير على إحتجاز الكاتب العام لنقابة عمال وعاملات فندق صحراء رجينسي، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في مكتب مدير الوحدة الفندقية، وذلك إثر خوضه لاعتصام احتجاجي، مطالباً بتمكينه من تعويضاته المادية عن الأعياد الوطنية والدينية المؤدى عنها.

وأقدم الأمن الخاص للفندق بمدينة الداخلة، على احتجاز ذات المسؤول النقابي بمكتب مدير الوحدة الفندقية، قبل أن تطاله تهديدات جسدية خطيرة، وتلفق له اتهامات اختلاسات مالية من طرف رئيس قسم المستخدمين، إذْ تم تهديده بتلفيق تهمة اختلاس 30 مليون سنتيم في حالة ما صعد من احتجاجه.

وحسب مصادر نقابية، هدد المسؤول عن المستخدمين بالفندق المذكور النقابي، بكون المصالح الأمنية بالداخلة في قبضة إدارة الفندق وتحت سيطرته، قائلاً" "البوليس فيدنا"، مثنياً إياه بذلك عن اللجوء إلى القضاء، حيث ينتظر أن تعرف القضية تطورات كبيرة في غضون الساعات والأيام المقبلة، خصوصاً مع دخول أطراف نقابية وحقوقية وطنية ودولية على الخط.

من جهة ثانية، كشف المكتب النقابي لعمال وعاملات فندق صحراء "ريجنسي" التابع للكونفدرالية الديموقراطية للشغل عبر بيان توصلت به "شوف تيفي"، على خلفية الإعتصام الذي شرع في خوضه كاتب المكتب النقابي ومندوب الإجراء لعاملات وعمال فندق صحراء "رجينسي"، إبتداءا من يوم (الأربعاء 18 يناير 2017)، لمطالبة إدارة الفندق الإلتزام بأداء تعويضات خاصة بالعمال والعاملات، تتعلق بالعمل أيام العطل الرسمية وكذا الساعات الإضافية إلى جانب مطالب أخرى تتعلق بالنقل والزيادة في الأجور وغيرها من المطالب، وفي الوقت الذي كان مفروضا فيه أن تفتح إدارة الفندق حوارا مباشرا مع المسؤولين النقابيين لجأت صبيحة يوم (الخميس 19 يناير 2017) إلى إحتجاز كاتب المكتب النقابي في مكتب مدير الوحدة الفندقية وتهديده بواسطة أحد أفراد الحراسة كونه ستلفق له تهمة سرقة 30 مليون سنتيم من مكتب الأخير، في حين حل مفوض قضائي بالوحدة الفندقية للإستماع للكاتب النقابي المعتصم.