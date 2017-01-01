ضربة ''الكاو'' للبوليساريو: الملك محمد السادس يبدأ جولته الإفريقية الثالثة لمعاقل البوليساريو وسط إستعدادات لاستقبال تاريخي لجلالته بجنوب السودان ﻿

كشفت مواقع إعلامية بجمهورية جنوب السودان، أن الملك محمد السادس رفقة وفد يتكون من 22 وزيرا ومستشارا ملكيا، سيحل بالسودان غدا الجمعة، في إطار جولته الثالثة للدول الإفريقية.

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كشفت مواقع إعلامية بجمهورية جنوب السودان، أن الملك محمد السادس رفقة وفد يتكون من 22 وزيرا ومستشارا ملكيا، سيحل بالسودان غدا الجمعة، في إطار جولته الثالثة للدول الإفريقية.

وحسب مواقع إعلامية متطابقة، فالجولة الإفريقية المرتقبة للملك محمد السادس خلال الأسبوع الجاري، ستبتدئ بزيارة دولة لجنوب السودان، أحد معاقل البوليساريو، منذ إنفصالها عن السودان في 9 يوليوز من العام 2011 .

ووفقا لذات المصادر، فإنّ هناك تحضيرات دبلوماسية ولوجستيكية مُكثّفة استعداداً للجولة الأفريقية الجديدة، حيث تندرج زيارة الملك المُرتقبة لعددٍ من الدول الأفريقية ضمنها دولة جنوب السودان في إطار استمرار المنهجية الدبلوماسية المغربية الأخيرة القائمة على اختراق مجالات جديدة تستغلها الجبهة البوليساريو الانفصالية في القارة الإفريقية.



وأفادت ذات المصادر أن الملك محمد السادس سيغادر جنوب السودان في بداية الأسبوع المقبل، نحو دول إفريقية أخرى، قبل عقد دول الإتحاد الإفريقي، لقمة الدول الأعضاء لمناقشة قرار عودة المغرب للمنظمة التي كان عضوا مؤسسا لها سنة 1963، قبل أن يغادرها سنة 1984.





