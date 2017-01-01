سكوب و بالصورة.. الفنان محمد رضى في صورة مثيرة مع صديقة سعد لمجرد ''لورا'' ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن الفنان المغربي محمد رضا،التقى أمس الخميس مع عارضة الأزياء الإيطالية لورا فريس و صديقة الفنان المغربي سعد لمجرد بأحد المقاهي بمدينة مراكش.

''شوف تيفي'': إ.ط

علمت ''شوف تيفي'' أن الفنان المغربي محمد رضا،التقى أمس الخميس مع عارضة الأزياء الإيطالية لورا فريس و صديقة الفنان المغربي سعد لمجرد بأحد المقاهي بمدينة مراكش.

وحصلت ''شوف تيفي'' من مصدرها على صورة، تؤكد هذا اللقاء الذي جمع بين محمد رضا ولورا فريس، موضحا بأن هناك عملا سيجمع بينهما قريبا.

تجدر الإشارة إلى أن المغاربة تعرفوا على الإيطالية لورا فريسون، من خلال مشاركتها في فيديو كليب ''غلطانة'' للفنان سعد المجرد والذي قيل بأنه ارتبط بها بعد أن ظهرا معا في مدينة مراكش.

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