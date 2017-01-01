وضع قنطرة حديدية جديدة على وادي العبيد ببني ملال لفك العزلة عن العالم القروي ﻿

أعلنت وزراة التجهيز والنقل واللوجستيك، أنه تم وضع قنطرة حديدية جديدة على وادي العبيد بدوار تاعدلونت بجماعة أغبالة بإقليم بني ملال، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى فك العزلة عن العالم القروي،

''شوف تيفي''+''و م ع''

أعلنت وزراة التجهيز والنقل واللوجستيك، أنه تم وضع قنطرة حديدية جديدة على وادي العبيد بدوار تاعدلونت بجماعة أغبالة بإقليم بني ملال، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى فك العزلة عن العالم القروي، والرفع من ولوجية ساكنة المناطق النائية للشبكة الطرقية.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، اليوم الخميس، أن هذه القنطرة، التي تم الانتهاء من أشغال وضعها في الثاني من يناير الجاري، يصل طولها إلى 18,30 مترا، فيما يصل عرضها إلى 3,15 أمتار، بحمولة محددة تبلغ 5 أطنان.

وأشارت الوزارة إلى أن وضع هذه القناطر يدخل في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تحسين الربط الطرقي بين مختلف أقاليم وجهات المملكة، وضمان استدامة حركة السير لفك العزلة عن المناطق القروية.