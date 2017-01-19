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بتاريــخ : 19 يناير 2017 / 15:46 بالصور.. بعد جريمة البيضاء..شاب آخر يحاول قتل طليقته بالرباط | حوادث و حقوق
بالصور.. بعد جريمة البيضاء..شاب آخر يحاول قتل طليقته بالرباط
نجت شابة رباطية تبلغ من العمر 23 سنة من موت محقق بعدما هاجمها طليقها الثلاثيني زوال أمس الأربعاء بالرباط، مسددا لها ضربات خطيرة في مختلف أنحاء جسدها بواسطة السلاح الأبيض.

 شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر

 نجت شابة رباطية تبلغ من العمر 23 سنة من موت محقق بعدما هاجمها طليقها الثلاثيني زوال أمس الأربعاء بالرباط، مسددا لها ضربات خطيرة في مختلف أنحاء جسدها بواسطة السلاح الأبيض.


و تعود أطوار الحادث حسب مصادر لـ''شوف تيفي''، الى زوال أمس الأربعاء عندما ربطت الضحية الاتصال بطليقها من أجل تمكينها من لقاء طفلها البالغ من العمر 4 سنوات , والذي لم تره مند حوالي 6 أشهر بالرغم من أن المحكمة حكمت لها بالحضانة ،إلا أن الزوج ستدرج طليقته إلى زقاق قليل الحركة على مقربة من المحطة الطرقية ''القامرة'' بالرباط، موهما إياها أنه سيصطحبها من أجل تناول بعد الطعام في إحدى المحلبات ليمكنها من لقاء طفلها فيما بعد , قبل أن يستل سلاحا أبيضا و يحاول طعن الشابة التي أصيبت إصابات خطير على مستوى الرأس و اليدين بعد مقاومة شرسة أفلحت بعدها في الفرار من براثين الزوج الهائج .

وكانت الضحية قد تقدمت بشكاية لدى مصلحة الأمن في شأن النازلة من أجل توقيف المشتبه في تنفيذه لهذا الفعل الإجرامي.
و عاشت مدينة الدار البيضاء مساء أمس الأربعاء على وقع جريمة قتل بشعة راحت ضحيتها شابة عشرينية بحي الولفا على يد صديقها

بالصور.. بعد جريمة البيضاء..شاب آخر يحاول قتل طليقته بالرباطبالصور.. بعد جريمة البيضاء..شاب آخر يحاول قتل طليقته بالرباط

 

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