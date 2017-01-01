بالفيديو...إنفجار ضخم بخط للغاز الطبيعي بأمريكا ﻿

رصدت كاميرات سيارات الشرطة في الولايات المتحدة الأمريكية، اللحظات الأولى للانفجار الضخم الذي وقع بأحد خطوط الغاز الطبيعي في تكساس ليلة أمس الأربعاء.

شوف تيفي:وكالات



رصدت كاميرات سيارات الشرطة في الولايات المتحدة الأمريكية، اللحظات الأولى للانفجار الضخم الذي وقع بأحد خطوط الغاز الطبيعي في تكساس ليلة أمس الأربعاء.

ونشرت قناة ''سكاي نيوز عربية'' مقطع فيديو صورته إحدى سيارات الشرطة وهي تتجول بالقرب من المنطقة لحظة الانفجار.

وحسب التقارير الإعلامية الواردة حتى الآن، فلا وجود لضحايا مدنيين في حين هناك حديث عن خسائر مادية وصفت بالضخمة جراء إنفجار في خط أنبوب الغاز بعاصمة النفط والغاز بأمريكا مدينة تكساس.





