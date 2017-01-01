 بالفيديو : المغرب يُودع السفير الأمريكي على ايقاعات ''كناوة'' ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

وضع قنطرة حديدية جديدة على وادي العبيد ببني ملال لفك العزلة عن العالم القروي | مجتمع

وضع قنطرة حديدية جديدة على وادي العبيد ببني ملال لفك العزلة عن العالم القروي

بالصور.. بعد جريمة البيضاء..شاب آخر يحاول قتل طليقته بالرباط | حوادث و حقوق

بالصور.. بعد جريمة البيضاء..شاب آخر يحاول قتل طليقته بالرباط

بالفيديو...إنفجار ضخم بخط للغاز الطبيعي بأمريكا | دولي

بالفيديو...إنفجار ضخم بخط للغاز الطبيعي بأمريكا

بالفيديو : المغرب يُودع السفير الأمريكي على ايقاعات كناوة | بوليتيك

بالفيديو : المغرب يُودع السفير الأمريكي على ايقاعات ''كناوة''

بالصور..بعد صوره المثيرة للجدل على الفايسبوك.. ها شنو وقع لحاتم عمور في الناظور بعد لوك الماكياج | ثقافة و فنون

بالصور..بعد صوره المثيرة للجدل على الفايسبوك.. ها شنو وقع لحاتم عمور في الناظور بعد لوك الماكياج

الحكم على مغربي قتل طفلته ب 25 سنة سجنا في فرنسا صرح أن أصواتا غريبة أمرته بذلك! | حوادث و حقوق

الحكم على مغربي قتل طفلته ب 25 سنة سجنا في فرنسا صرح أن أصواتا غريبة أمرته بذلك!

صادم.. العثور على رضيعين توأم حديثي الولادة في حاوية للأزبال بمراكش | حوادث و حقوق

صادم.. العثور على رضيعين توأم حديثي الولادة في حاوية للأزبال بمراكش

حصاد يبرز الرؤية الإفريقية للملك محمد السادس بالنيجر في أشغال تجمع دول الساحل والصحراء | بوليتيك

حصاد يبرز الرؤية الإفريقية للملك محمد السادس بالنيجر في أشغال تجمع دول الساحل والصحراء

عاجل..تعليمات ملكية لفك العزلة عن المناطق التي عرفت تساقطات ثلجية وانخفاض شديد في درجات الحرارة بالمغرب | بوليتيك

عاجل..تعليمات ملكية لفك العزلة عن المناطق التي عرفت تساقطات ثلجية وانخفاض شديد في درجات الحرارة

انتهى زمن الكلام الفارغ.. وبدأ ''كلام المعقول''

بالفيديو : المغرب يُودع السفير الأمريكي على ايقاعات ''كناوة''

بتاريــخ : 19 يناير 2017 / 15:13 بالفيديو : المغرب يُودع السفير الأمريكي على ايقاعات كناوة | بوليتيك
بالفيديو : المغرب يُودع السفير الأمريكي على ايقاعات ''كناوة''
تداول عدد من ''الفاسبوكيين'' المغاربة شريط فيديو للسفير الأمريكي في الرباط “دوايت بوش” وهو يرقص ويتمايل على إيقاعات النغمات الكناوية أدتها مجموعة ''لمعلم'' حميد القصري والمتخصصة في التراث

 شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر

 تداول عدد من ''الفاسبوكيين'' المغاربة شريط فيديو للسفير الأمريكي في الرباط “دوايت بوش” وهو يرقص ويتمايل على إيقاعات النغمات الكناوية أدتها مجموعة ''لمعلم'' حميد القصري والمتخصصة في التراث ''الكناوي''.


وأظهر الشريط السفير الأمريكي رفقة زوجته وعدد من موظفي وعمال السفارة الأمريكيين منهم و المغاربة خلال الاحتفال الذي نُظم بمقر سفارة الولايات المتحدة بالرباط بمناسبة نهاية خدمته الدبلوماسية بالمغرب.

واختارت السفارة الأمريكية الاحتفال بأغاني كناوة أو ''دجاز'' المغرب كما يحلو للبعض تسميته , و ذلك سيرا على طريقة الامريكان في توديع من خدمهم‎.



إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الفاسبوكيون حميد القصري دوايت بوش المغاربة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

حصاد يبرز الرؤية الإفريقية للملك محمد السادس بالنيجر في أشغال تجمع دول الساحل والصحراء | بوليتيك

حصاد يبرز الرؤية الإفريقية للملك محمد السادس بالنيجر في أشغال تجمع دول الساحل والصحراء

عاجل..تعليمات ملكية لفك العزلة عن المناطق التي عرفت تساقطات ثلجية وانخفاض شديد في درجات الحرارة بالمغرب | بوليتيك

عاجل..تعليمات ملكية لفك العزلة عن المناطق التي عرفت تساقطات ثلجية وانخفاض شديد في درجات الحرارة بالمغرب

عاجل: الموت يفجع الملياردير عثمان بن جلون | بوليتيك

عاجل: الموت يفجع الملياردير عثمان بن جلون

محامي بلجيكي : المغرب في الطريق الصحيح بعد إحالة قضية اكديم ايزيك على القضاء العادي | بوليتيك

محامي بلجيكي : المغرب في الطريق الصحيح بعد إحالة قضية اكديم ايزيك على القضاء العادي

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

في قلب منزل الشابة هدى التي قتلها صديقها بحي الولفا بالبيضاء ..بكاء /ألم/حسرة(فيديو جد مؤثر) | بــووز
منذ 15 دقيقة

في قلب منزل الشابة ''هدى'' التي قتلها صديقها بحي الولفا بالبيضاء ..بكاء /ألم/حسرة(فيديو جد مؤثر)

عملية سرقة مباشرة بمدينة القنيطرة | زووم

عملية سرقة مباشرة بمدينة القنيطرة

بلاغ رئيس الحكومة بنكيران حول مادة التربية الإسلامية | قنوات أخرى

بلاغ رئيس الحكومة بنكيران حول مادة التربية الإسلامية

جموع تتوافد للمشاركة في جنازة شيخ الطريقة البوتشيشية القادرية | قنوات أخرى

جموع تتوافد للمشاركة في جنازة شيخ الطريقة البوتشيشية القادرية

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

وضع قنطرة حديدية جديدة على وادي العبيد ببني ملال لفك العزلة عن العالم القروي | مجتمع
منذ 9 دقائق

وضع قنطرة حديدية جديدة على وادي العبيد ببني ملال لفك العزلة عن العالم القروي

بالصور.. بعد جريمة البيضاء..شاب آخر يحاول قتل طليقته بالرباط | حوادث و حقوق

بالصور.. بعد جريمة البيضاء..شاب آخر يحاول قتل طليقته بالرباط

بالفيديو...إنفجار ضخم بخط للغاز الطبيعي بأمريكا | دولي

بالفيديو...إنفجار ضخم بخط للغاز الطبيعي بأمريكا

بالفيديو : المغرب يُودع السفير الأمريكي على ايقاعات كناوة | بوليتيك

بالفيديو : المغرب يُودع السفير الأمريكي على ايقاعات ''كناوة''

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.