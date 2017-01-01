بالفيديو : المغرب يُودع السفير الأمريكي على ايقاعات ''كناوة'' ﻿

تداول عدد من ''الفاسبوكيين'' المغاربة شريط فيديو للسفير الأمريكي في الرباط “دوايت بوش” وهو يرقص ويتمايل على إيقاعات النغمات الكناوية أدتها مجموعة ''لمعلم'' حميد القصري والمتخصصة في التراث

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر

تداول عدد من ''الفاسبوكيين'' المغاربة شريط فيديو للسفير الأمريكي في الرباط “دوايت بوش” وهو يرقص ويتمايل على إيقاعات النغمات الكناوية أدتها مجموعة ''لمعلم'' حميد القصري والمتخصصة في التراث ''الكناوي''.



وأظهر الشريط السفير الأمريكي رفقة زوجته وعدد من موظفي وعمال السفارة الأمريكيين منهم و المغاربة خلال الاحتفال الذي نُظم بمقر سفارة الولايات المتحدة بالرباط بمناسبة نهاية خدمته الدبلوماسية بالمغرب.



واختارت السفارة الأمريكية الاحتفال بأغاني كناوة أو ''دجاز'' المغرب كما يحلو للبعض تسميته , و ذلك سيرا على طريقة الامريكان في توديع من خدمهم‎.





