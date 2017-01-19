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بتاريــخ : 19 يناير 2017 / 15:14 بالصور..بعد صوره المثيرة للجدل على الفايسبوك.. ها شنو وقع لحاتم عمور في الناظور بعد لوك الماكياج | ثقافة و فنون
بالصور..بعد صوره المثيرة للجدل على الفايسبوك.. ها شنو وقع لحاتم عمور في الناظور بعد لوك الماكياج
بعد أيام من نشر صور له على الفايسبوك والتي قام البعض باستخدام ''الفوتوشوب'' من أجل تشويهها في تعبير منهم عن استيائهم من اللوك الذي ظهر به في سهرة ليلة رأس السنة على القناة الثانية، حل الفنان حاتم عمور

''شوف تيفي''

بعد أيام من نشر صور له على الفايسبوك والتي قام البعض باستخدام ''الفوتوشوب'' من أجل تشويهها في تعبير منهم عن استيائهم من اللوك الذي ظهر به في سهرة ليلة رأس السنة على القناة الثانية، حل الفنان حاتم عمور أمس الأربعاء بمنطقة بني نصار ضواحي مدينة الناظور، حيث تجمع عليه العشرات من المعجبين الذين عبروا عن فرحتهم للقاء به.

وكشف حاتم عمور لـ ''شوف تيفي'' بأنه حل بمدينة الناظور، لزيارة شقيقته التي أنجبت أخيرا، موضحا في الوقت ذاته بأن العديد من عشاقه تجمعوا عليه فور مشاهدته، وقاموا بالتقاط صور معه.

وتظهر مجموعة من الصور، نشرتها مصادر إعلامية ناظورية، تجمع عشاق حاتم عمور عليه من أجل التقاط الصور التي ظهر فيها الفنان سعيدا.

بعد صوره المثيرة للجدل على الفايسبوك.. ها شنو وقع لحاتم عمور في الناظور بعد لوك الماكياجبعد صوره المثيرة للجدل على الفايسبوك.. ها شنو وقع لحاتم عمور في الناظور بعد لوك الماكياجبعد صوره المثيرة للجدل على الفايسبوك.. ها شنو وقع لحاتم عمور في الناظور بعد لوك الماكياجبعد صوره المثيرة للجدل على الفايسبوك.. ها شنو وقع لحاتم عمور في الناظور بعد لوك الماكياج

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المغرب شوف تيفي الناظور بني نصار مليلية المعجبين اللوك

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