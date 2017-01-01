الحكم على مغربي قتل طفلته ب 25 سنة سجنا في فرنسا صرح أن أصواتا غريبة أمرته بذلك!

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أصدرت محكمة ''آسيز دي باي دودوم'' في فرنسا في قضية المغربي عبد الله لحكيم 39 سنة، بالسجن النافذ لمدة 25 سنة، بتهمة ذبح ابنته البالغة من العمر سنتين ونصف في 2014 بسكين المطبخ.

وطلب دفاع الجاني التخفيف نظرا لحالته النفسية المتطورة حسب ما نشرته جريدة ''لوبوان'' الفرنسية. وخلفت شهادة الأب صدمة في المحكمة، حيث صرح بأنه يعاني من انفصام الشخصية ''الشيزوفرينية'' وبأنه ''ومنذ كان عمره 7 سنوات يرى رؤى غريبة، يشاهد أمواتا ويسمع أصواتا تدعوه للقتل''. وكان عبد الله يتابع العلاج منذ سنة 2009 في إحدى المستشفيات، لكن عائلته أخرجته من سرير العلاج، لتعرضه على إمام مسجد من أجل ''الصرع'' أي إخراج ما يعتبره الإمام أرواحا من الجن تسكنه!. واعتبر المحامي ''إيريك مايلود'' بأن مرض موكله كان له دور في قتل طفلته. ولكن المحكمة تشبثت بجريمة القتل معتبرة إقدام الأب المغربي على غسل السكين بعد ارتكاب جريمته دليلا ضده.

وكانت الطفلة بثينة قد قتلت في 15 شتنبر 2014 في بيت والدها بضاحية ''كليرمون فيراند'' الفرنسية. واكتشفت الأم بعد خروجها من حمام المنزل الجريمة البشعة. واعتبرت الأم في شهادتها أن الجريمة ارتكبت من طرف زوجها بسبب الانتقام ليعذب قلبها، بسبب خلافات عائلية.