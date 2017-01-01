 صادم.. العثور على رضيعين توأم حديثي الولادة في حاوية للأزبال بمراكش ﻿
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صادم.. العثور على رضيعين توأم حديثي الولادة في حاوية للأزبال بمراكش

بتاريــخ : 19 يناير 2017 / 14:23 صادم.. العثور على رضيعين توأم حديثي الولادة في حاوية للأزبال بمراكش | حوادث و حقوق
صادم.. العثور على رضيعين توأم حديثي الولادة في حاوية للأزبال بمراكش
عثر مواطنون، صباح اليوم الخميس، بمدينة مراكش وبالتحديد بالحي المحمدي، على رضيعين حديثي الولادة عاريين تم رميهما في حاوية للأزبال.

''شوف تيفي''

عثر مواطنون، صباح اليوم الخميس، بمدينة مراكش وبالتحديد بالحي المحمدي، على رضيعين حديثي الولادة عاريين تم رميهما في حاوية للأزبال.
وحسب مصادر محلية مراكشية فإنه تم إبلاغ المصالح الأمنية التي حلت بعين المكان مرفوقة بسيارة للإسعاف تابعة للوقاية المدينة والتي نقلت الرضيعين إلى مستشفى محمد السادس لتلقي العلاجات الضرورية.
وأضافت المصادر ذاتها بأن المصالح الأمنية فتحت تحقيقا للكشف عن هوية الأم البيولوجية التي قد تكون متورطة في التخلي عن طفليها.

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