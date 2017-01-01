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حصاد يبرز الرؤية الإفريقية للملك محمد السادس بالنيجر في أشغال تجمع دول الساحل والصحراء

بتاريــخ : 19 يناير 2017 / 14:11 حصاد يبرز الرؤية الإفريقية للملك محمد السادس بالنيجر في أشغال تجمع دول الساحل والصحراء | بوليتيك
حصاد يبرز الرؤية الإفريقية للملك محمد السادس بالنيجر في أشغال تجمع دول الساحل والصحراء
شارك وزير الداخلية محمد حصاد، في أشغال الاجتماع ال11 لوزراء داخلية تجمع دول الساحل والصحراء (سين-صاد) المنعقد يومي 18 و19 يناير الجاري بعاصمة النيجر بنيامي .

شوف تيفي:و م ع

شارك وزير الداخلية محمد حصاد، في أشغال الاجتماع ال11 لوزراء داخلية تجمع دول الساحل والصحراء (سين-صاد) المنعقد يومي 18 و19 يناير الجاري بعاصمة النيجر بنيامي .

وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية، الأربعاء، أن أشغال هذا الاجتماع تناولت إشكالية الهجرة والرهانات الأمنية في سياق إقليمي يتسم بتنامي التهديد الإرهابي.

وخلال هذا الاجتماع، أبرز وزير الداخلية الرؤية الإفريقية للملك محمد السادس، القائمة على قناعة عميقة بأن هذه القارة الكبرى تتوفر على قدرات بشرية وفرص اقتصادية كفيلة بجعلها موقعا للسلم والازدهار.

وذكر حصاد بأن حكامة الهجرة بالمملكة المغربية يطبعها هذا التوجه الإفريقي الذي عكسه تفعيل استراتيجية وطنية للهجرة إنسانية وتحترم حقوق الإنسان، موضحا أن هذه الاستراتيجية تضع المهاجرين واللاجئين في صلب تدابير شاملة لتسوية الوضعية والاندماج تخول لهم الولوج، على قدم المساواة مع المواطنين المغاربة، لسوق الشغل والسكن والتربية والخدمات الصحية.

وعلى مستوى التعاون بين إفريقيا وشركائها بالشمال في مجال الهجرة، ركز الوزير على ضرورة نهج مقاربة تتجاوز المنظور الأمني وتدمج، كأولوية، بعد التنمية السوسيو-اقتصادية في المعالجة الهيكلية لإشكالية الهجرة غير القانونية.


 

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