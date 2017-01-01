 عاجل..تعليمات ملكية لفك العزلة عن المناطق التي عرفت تساقطات ثلجية وانخفاض شديد في درجات الحرارة بالمغرب ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

صادم.. العثور على رضيعين توأم حديثي الولادة في حاوية للأزبال بمراكش | حوادث و حقوق

صادم.. العثور على رضيعين توأم حديثي الولادة في حاوية للأزبال بمراكش

حصاد يبرز الرؤية الإفريقية للملك محمد السادس بالنيجر في أشغال تجمع دول الساحل والصحراء | بوليتيك

حصاد يبرز الرؤية الإفريقية للملك محمد السادس بالنيجر في أشغال تجمع دول الساحل والصحراء

عاجل..تعليمات ملكية لفك العزلة عن المناطق التي عرفت تساقطات ثلجية وانخفاض شديد في درجات الحرارة بالمغرب | بوليتيك

عاجل..تعليمات ملكية لفك العزلة عن المناطق التي عرفت تساقطات ثلجية وانخفاض شديد في درجات الحرارة

هام للمغاربة: هذا ما طالبت به وزارة التجهيز والنقل مستعملي الطريق في حال وقوع اضطرابات في حركة السير أو انقطاعات بفعل الثلوج | مجتمع

هام للمغاربة: هذا ما طالبت به وزارة التجهيز والنقل مستعملي الطريق في حال وقوع اضطرابات في حركة

عاجل: الموت يفجع الملياردير عثمان بن جلون | بوليتيك

عاجل: الموت يفجع الملياردير عثمان بن جلون

محامي بلجيكي : المغرب في الطريق الصحيح بعد إحالة قضية اكديم ايزيك على القضاء العادي | بوليتيك

محامي بلجيكي : المغرب في الطريق الصحيح بعد إحالة قضية اكديم ايزيك على القضاء العادي

عاجل وانفراد..هذا هو موعد الحسم في قضية سعد المجرد.. وهذه هي التفاصيل الحصرية من مصدر أمني رفيع بفرنسا | ثقافة و فنون

عاجل وانفراد..هذا هو موعد الحسم في قضية سعد المجرد.. وهذه هي التفاصيل الحصرية من مصدر أمني رفيع

بالصورة.. فنان عربي مشهور يطالب السلطات التركية بإعدام منفذ الهجوم المسلح على ملهى ليلي باسطنبول في ساحة عامة | ثقافة و فنون

بالصورة.. فنان عربي مشهور يطالب السلطات التركية بإعدام منفذ الهجوم المسلح على ملهى ليلي باسطنبول

محنة بن كيران تؤجل الحسم في تشكيل الحكومة إلى مطلع شهر فبراير | بوليتيك

''محنة'' بن كيران تؤجل الحسم في تشكيل الحكومة إلى مطلع شهر فبراير

انتهى زمن الكلام الفارغ.. وبدأ ''كلام المعقول''

عاجل..تعليمات ملكية لفك العزلة عن المناطق التي عرفت تساقطات ثلجية وانخفاض شديد في درجات الحرارة بالمغرب

بتاريــخ : 19 يناير 2017 / 14:08 عاجل..تعليمات ملكية لفك العزلة عن المناطق التي عرفت تساقطات ثلجية وانخفاض شديد في درجات الحرارة بالمغرب | بوليتيك
عاجل..تعليمات ملكية لفك العزلة عن المناطق التي عرفت تساقطات ثلجية وانخفاض شديد في درجات الحرارة بالمغرب
كشفت وزارة الداخلية اليوم الخميس، بأنه وتنفيذا للتعليمات الملكية قصد التجند لمواجهة آثار موجة البرد ببعض مناطق المملكة، اتخذت السلطات المحلية منذ 22 نونبر 2016، وبتنسيق مع مختلف المصالح والسلطات

''شوف تيفي''

كشفت وزارة الداخلية اليوم الخميس، بأنه وتنفيذا للتعليمات الملكية قصد التجند لمواجهة آثار موجة البرد ببعض مناطق المملكة، اتخذت السلطات المحلية منذ 22 نونبر 2016، وبتنسيق مع مختلف المصالح والسلطات المعنية، مجموعة من الإجراءات لفك العزلة عن المناطق التي عرفت تساقطات ثلجية وانخفاضا شديدا لدرجات الحرارة، وتقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة اللازمة للمواطنين لمواجهة الآثار السلبية للظروف المناخية الصعبة.

وحسب بلاغ لوزراة الداخلية، توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه، فإنه وبالموازاة مع المساعدات التي تقدمها مؤسسة محمد الخامس للتضامن، قامت السلطات المحلية بعمليات لتوفير المواد الغذائية والأغطية والملابس لما يزيد عن 5600 مستفيد.

وأضاف البلاغ بأن تم تنظيم قافلات وحملات طبية لفائدة ما يفوق 57.500 شخص، شملت توفير مجموعة من الخدمات العلاجية وتزويد الساكنة بالأدوية اللازمة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هناك اهتماما بالفئات الهشة، وخصوصا بالأشخاص بدون مأوى، حيث قامت السلطات المحلية بعمليات لتوفير الملابس والتغذية والتطبيب، استفاد منها ما يزيد عن 5400 شخص، منبينهم 1560 استفادوا بالإضافة إلى الخدمات السالفة الذكر من الإيواء بمراكز الرعاية المختصة.
وبخصوص فك العزلة عن المناطق التي عرفت تساقطات ثلجية، أكد ذات المصدر بأن المصالح المختصة قامت بالتدخل لإعادة فتح 66 طريق ومسلك، ومكنت من إعادة الولوج إلى كل الدواوير التي كانت تعاني من العزلة، حيث لم يبقى إلى غاية اليوم أي دوار معزول.

وختمت الوزارة بلاغها بالتأكيد على بقاء المصالح والسلطات المعنية مجندة لتقديم كل أشكال الدعم والمساعدة اللازمة للمواطنين مع تعبئة جميع الموارد والوسائل الضرورية لذلك.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي وزراة الداخلية الثلوج المصالح السلطات الرعاية الخدمات

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

حصاد يبرز الرؤية الإفريقية للملك محمد السادس بالنيجر في أشغال تجمع دول الساحل والصحراء | بوليتيك

حصاد يبرز الرؤية الإفريقية للملك محمد السادس بالنيجر في أشغال تجمع دول الساحل والصحراء

عاجل: الموت يفجع الملياردير عثمان بن جلون | بوليتيك

عاجل: الموت يفجع الملياردير عثمان بن جلون

محامي بلجيكي : المغرب في الطريق الصحيح بعد إحالة قضية اكديم ايزيك على القضاء العادي | بوليتيك

محامي بلجيكي : المغرب في الطريق الصحيح بعد إحالة قضية اكديم ايزيك على القضاء العادي

محنة بن كيران تؤجل الحسم في تشكيل الحكومة إلى مطلع شهر فبراير | بوليتيك

''محنة'' بن كيران تؤجل الحسم في تشكيل الحكومة إلى مطلع شهر فبراير

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..مضاربة خايبة وسط سبيطار فكازا وها شنو وقع | خارج البلاطو
منذ 2 ساعات

بالفيديو..مضاربة خايبة وسط سبيطار فكازا وها شنو وقع

إقامة سكنية بالبيضاء تغرق في المياه العادمة | خارج البلاطو

إقامة سكنية بالبيضاء تغرق في المياه العادمة

تصريح طريف من شاب مغربي حول الزواج بالأجنبيات..إيلا تزوجتي بكاورية بحالة تزوجتي بمونيكة وهاعلاش | بــووز

تصريح طريف من شاب مغربي حول الزواج بالأجنبيات..إيلا تزوجتي بكاورية بحالة تزوجتي بمونيكة وهاعلاش

جديد محبوب الجماهير قدور و عويشة بعنوان الـــشـــيـــطـــان | زووم

جديد محبوب الجماهير قدور و عويشة بعنوان ''الـــشـــيـــطـــان''

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

صادم.. العثور على رضيعين توأم حديثي الولادة في حاوية للأزبال بمراكش | حوادث و حقوق
منذ 6 دقائق

صادم.. العثور على رضيعين توأم حديثي الولادة في حاوية للأزبال بمراكش

حصاد يبرز الرؤية الإفريقية للملك محمد السادس بالنيجر في أشغال تجمع دول الساحل والصحراء | بوليتيك

حصاد يبرز الرؤية الإفريقية للملك محمد السادس بالنيجر في أشغال تجمع دول الساحل والصحراء

عاجل..تعليمات ملكية لفك العزلة عن المناطق التي عرفت تساقطات ثلجية وانخفاض شديد في درجات الحرارة بالمغرب | بوليتيك

عاجل..تعليمات ملكية لفك العزلة عن المناطق التي عرفت تساقطات ثلجية وانخفاض شديد في درجات الحرارة

هام للمغاربة: هذا ما طالبت به وزارة التجهيز والنقل مستعملي الطريق في حال وقوع اضطرابات في حركة السير أو انقطاعات بفعل الثلوج | مجتمع

هام للمغاربة: هذا ما طالبت به وزارة التجهيز والنقل مستعملي الطريق في حال وقوع اضطرابات في حركة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.