عاجل..تعليمات ملكية لفك العزلة عن المناطق التي عرفت تساقطات ثلجية وانخفاض شديد في درجات الحرارة بالمغرب ﻿

كشفت وزارة الداخلية اليوم الخميس، بأنه وتنفيذا للتعليمات الملكية قصد التجند لمواجهة آثار موجة البرد ببعض مناطق المملكة، اتخذت السلطات المحلية منذ 22 نونبر 2016، وبتنسيق مع مختلف المصالح والسلطات

''شوف تيفي''

كشفت وزارة الداخلية اليوم الخميس، بأنه وتنفيذا للتعليمات الملكية قصد التجند لمواجهة آثار موجة البرد ببعض مناطق المملكة، اتخذت السلطات المحلية منذ 22 نونبر 2016، وبتنسيق مع مختلف المصالح والسلطات المعنية، مجموعة من الإجراءات لفك العزلة عن المناطق التي عرفت تساقطات ثلجية وانخفاضا شديدا لدرجات الحرارة، وتقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة اللازمة للمواطنين لمواجهة الآثار السلبية للظروف المناخية الصعبة.

وحسب بلاغ لوزراة الداخلية، توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه، فإنه وبالموازاة مع المساعدات التي تقدمها مؤسسة محمد الخامس للتضامن، قامت السلطات المحلية بعمليات لتوفير المواد الغذائية والأغطية والملابس لما يزيد عن 5600 مستفيد.

وأضاف البلاغ بأن تم تنظيم قافلات وحملات طبية لفائدة ما يفوق 57.500 شخص، شملت توفير مجموعة من الخدمات العلاجية وتزويد الساكنة بالأدوية اللازمة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هناك اهتماما بالفئات الهشة، وخصوصا بالأشخاص بدون مأوى، حيث قامت السلطات المحلية بعمليات لتوفير الملابس والتغذية والتطبيب، استفاد منها ما يزيد عن 5400 شخص، منبينهم 1560 استفادوا بالإضافة إلى الخدمات السالفة الذكر من الإيواء بمراكز الرعاية المختصة.

وبخصوص فك العزلة عن المناطق التي عرفت تساقطات ثلجية، أكد ذات المصدر بأن المصالح المختصة قامت بالتدخل لإعادة فتح 66 طريق ومسلك، ومكنت من إعادة الولوج إلى كل الدواوير التي كانت تعاني من العزلة، حيث لم يبقى إلى غاية اليوم أي دوار معزول.

وختمت الوزارة بلاغها بالتأكيد على بقاء المصالح والسلطات المعنية مجندة لتقديم كل أشكال الدعم والمساعدة اللازمة للمواطنين مع تعبئة جميع الموارد والوسائل الضرورية لذلك.



