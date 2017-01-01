هام للمغاربة: هذا ما طالبت به وزارة التجهيز والنقل مستعملي الطريق في حال وقوع اضطرابات في حركة السير أو انقطاعات بفعل الثلوج ﻿

دعت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك مستعملي الطريق إلى تأجيل تنقلاتهم إلا في حالة الضرورة القصوى بالمحاور الطرقية التي من المحتمل أن تعرف اضطرابات في حركة السير أو انقطاعات بفعل الثلوج، وذلك على

''شوف تيفي''+''و م ع''

دعت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك مستعملي الطريق إلى تأجيل تنقلاتهم إلا في حالة الضرورة القصوى بالمحاور الطرقية التي من المحتمل أن تعرف اضطرابات في حركة السير أو انقطاعات بفعل الثلوج، وذلك على إثر النشرة الإنذارية الصادرة عن مديرية الأرصاد الجوية الوطنية بخصوص تساقطات ثلجية كثيفة مرتقبة ابتداء من اليوم الخميس، لاسيما بالأقاليم المتواجدة بالأطلسين المتوسط والكبير وكذا بالريف والهضبة العليا الشرقية.

كما دعت الوزارة، في بلاغ لها اليوم، مستعملي الطريق إلى تجنب التنقل ليلا في مثل هذه الأحوال الجوية، والاستعداد القبلي للسفر وذلك بمراقبة الحالة الميكانيكية للعربات (استعمال إطارات العجلات الخاصة بالثلوج، ضغط العجلات، الكوابح، الإضاءة، ماسحات الزجاج، مياه غسل الزجاج، التزود بالوقود الكافي، حالة المكيف).

وأكدت في هذا الإطار، على ضرورة احترام السائقين لعلامات التشوير والحواجز الثلجية وكذا الامتثال لتعليمات السلطات المحلية وفرق الوزارة المتواجدة بصفة مستمرة على المحاور الطرقية المعنية قصد ضمان أمثل للسير والجولان، خاصة أثناء تنظيم حركة السير عبر القوافل، مع التحلي بالصبر خلال عمل فرق إزاحة الثلوج.

ودعت الوزارة أيضا كافة السائقين إلى احترام مسافة الأمان بين المركبات وعدم الإفراط في السرعة وتجنب أي تجاوز ومناورة مفاجئة، مع ضرورة التزود بالمؤونة اللازمة والأغطية تحسبا لأي طارئ.

وأكدت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك أنها ستبقى رهن إشارة المواطنين على مدار اليوم لتزويدهم بالمعلومات الكافية حول حالة الطرق، داعية إياهم إلى تتبع نشراتها الإخبارية التي تعلنها بصفة مستمرة عبر بوابتها الالكترونية وصفحتها الرسمية على الفيسبوك، أو الاتصال بمركز الديمومة التابع لمديرية الطرق على الرقم الهاتفي '' 05.37.71.17.17