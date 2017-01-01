عاجل: الموت يفجع الملياردير عثمان بن جلون ﻿

شوف تيفي
علمت ''شوف تيفي'' من مصادر خاصة،أن الملياردير المغربي عثمان بن جلون فقد شقيقته خديجة التي وافتها المنية اليوم الخميس بمستشفى الشيخ خليفة بن زايد بالدار البيضاء .
و قالت مصادرنا إن الفقيدة ستوارى الثرى بمقبرة الشهداء بالدار البيضاء بعد صلاة ظهر يوم غد الجمعة
ويعتبر عثمان بنجلون من بين أغنى أغنياء المغرب، حيث تقدر ثروته ب1.9 بليون دولار، حسب تصنيف مجلة ''فوربيس'' الأخير .
تعازينا الحارة لأسرة عثمان بن جلون ..إنا لله و إنا إليه راجعون
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.