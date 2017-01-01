عاجل: الموت يفجع الملياردير عثمان بن جلون ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر خاصة،أن الملياردير المغربي عثمان بن جلون فقد شقيقته خديجة التي وافتها المنية اليوم الخميس بمستشفى الشيخ خيفة بن زايد بالدار البيضاء .

شوف تيفي

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر خاصة،أن الملياردير المغربي عثمان بن جلون فقد شقيقته خديجة التي وافتها المنية اليوم الخميس بمستشفى الشيخ خليفة بن زايد بالدار البيضاء .

و قالت مصادرنا إن الفقيدة ستوارى الثرى بمقبرة الشهداء بالدار البيضاء بعد صلاة ظهر يوم غد الجمعة

ويعتبر عثمان بنجلون من بين أغنى أغنياء المغرب، حيث تقدر ثروته ب1.9 بليون دولار، حسب تصنيف مجلة ''فوربيس'' الأخير .

تعازينا الحارة لأسرة عثمان بن جلون ..إنا لله و إنا إليه راجعون