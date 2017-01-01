 محامي بلجيكي : المغرب في الطريق الصحيح بعد إحالة قضية اكديم ايزيك على القضاء العادي ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

صادم.. العثور على رضيعين توأم حديثي الولادة في حاوية للأزبال بمراكش | حوادث و حقوق

صادم.. العثور على رضيعين توأم حديثي الولادة في حاوية للأزبال بمراكش

حصاد يبرز الرؤية الإفريقية للملك محمد السادس بالنيجر في أشغال تجمع دول الساحل والصحراء | بوليتيك

حصاد يبرز الرؤية الإفريقية للملك محمد السادس بالنيجر في أشغال تجمع دول الساحل والصحراء

عاجل..تعليمات ملكية لفك العزلة عن المناطق التي عرفت تساقطات ثلجية وانخفاض شديد في درجات الحرارة بالمغرب | بوليتيك

عاجل..تعليمات ملكية لفك العزلة عن المناطق التي عرفت تساقطات ثلجية وانخفاض شديد في درجات الحرارة

هام للمغاربة: هذا ما طالبت به وزارة التجهيز والنقل مستعملي الطريق في حال وقوع اضطرابات في حركة السير أو انقطاعات بفعل الثلوج | مجتمع

هام للمغاربة: هذا ما طالبت به وزارة التجهيز والنقل مستعملي الطريق في حال وقوع اضطرابات في حركة

عاجل: الموت يفجع الملياردير عثمان بن جلون | بوليتيك

عاجل: الموت يفجع الملياردير عثمان بن جلون

محامي بلجيكي : المغرب في الطريق الصحيح بعد إحالة قضية اكديم ايزيك على القضاء العادي | بوليتيك

محامي بلجيكي : المغرب في الطريق الصحيح بعد إحالة قضية اكديم ايزيك على القضاء العادي

عاجل وانفراد..هذا هو موعد الحسم في قضية سعد المجرد.. وهذه هي التفاصيل الحصرية من مصدر أمني رفيع بفرنسا | ثقافة و فنون

عاجل وانفراد..هذا هو موعد الحسم في قضية سعد المجرد.. وهذه هي التفاصيل الحصرية من مصدر أمني رفيع

بالصورة.. فنان عربي مشهور يطالب السلطات التركية بإعدام منفذ الهجوم المسلح على ملهى ليلي باسطنبول في ساحة عامة | ثقافة و فنون

بالصورة.. فنان عربي مشهور يطالب السلطات التركية بإعدام منفذ الهجوم المسلح على ملهى ليلي باسطنبول

محنة بن كيران تؤجل الحسم في تشكيل الحكومة إلى مطلع شهر فبراير | بوليتيك

''محنة'' بن كيران تؤجل الحسم في تشكيل الحكومة إلى مطلع شهر فبراير

انتهى زمن الكلام الفارغ.. وبدأ ''كلام المعقول''

محامي بلجيكي : المغرب في الطريق الصحيح بعد إحالة قضية اكديم ايزيك على القضاء العادي

بتاريــخ : 19 يناير 2017 / 13:09 محامي بلجيكي : المغرب في الطريق الصحيح بعد إحالة قضية اكديم ايزيك على القضاء العادي | بوليتيك
محامي بلجيكي : المغرب في الطريق الصحيح بعد إحالة قضية اكديم ايزيك على القضاء العادي
أكد بيير ليغرو، المحامي بهيئة بروكسل، أن إحالة قضية اكديم إيزيك أمام القضاء العادي يضمن الدفاع عن حقوق الأشخاص.

شوف تيفي

أكد بيير ليغرو، المحامي بهيئة بروكسل، أن إحالة قضية اكديم إيزيك أمام القضاء العادي يضمن الدفاع عن حقوق الأشخاص.

وأوضح المحامي، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أمس الأربعاء، أن '' جميع الشروط متوفرة لكي ننتقل من نظام المحكمة الاستثنائية إلى نظام محكمة الحق العام مما سيمكن من جعل المتهمين والضحايا في ظروف أفضل لممارسة حقهم في الدفاع ''، مشيرا إلى أن المغرب '' يتجه نحو الطريق الصحيح لتأمين الدفاع عن حقوق الأشخاص والحرص على الفصل بين السلطات ''.

واعتبر المحامي البلجيكي أنه مع إحالة محكمة النقض هذه القضية أمام محكمة عادية '' اتخذ المغرب القرار الصحيح ''، مضيفا أن المملكة '' على الطريق الصحيح لتأمين الدفاع على الأشخاص والحرص على الفصل بين السلطات ''.

ويتعلق الأمر حسب الأستاذ ليغرو '' بخطوة كبرى إلى الأمام تم إنجازها على مستوى المسطرة ''. وقال ''نتجه نحو الطريق الصحيح من أجل حماية حقوق الإنسان ''.
وسجل في هذا الصدد، أن المحاكمة العادلة تتطلب جلسات علنية، في احترام لمبدأ المواجهة وقرينة البراءة، وحق المتهم في التمتع بالدفاع من قبل محام من اختياره وحق الضحايا في الاستماع إليهم.

وقال إن '' كل ذلك يساهم في تنفيذ الفصل السادس من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المتعلقة بالمحاكمة المنصفة، وهي المحاكمة التي تعطي الضمانات التي نجدها في جميع محاكم الحق العام ''.

وذكر بأن '' جميع الملاحظين اعتبروا خلال المحاكمة الأولى أنه كانت هناك إرادة واضحة للقضاة لاحترام المبادئ الأساسية التي تميز المحاكمة العادلة''.

ووصف ليغرو التهم التي حوكم بها الأشخاص المتابعون في هذه القضية ب''الأعمال المشينة''. وقال إن الأمر يتعلق ب'' أعمال مشينة '' على مستوى الأعمال التي تم اقترافها وهي جرائم الحق العام أي جرائم قتل وأعمال مروعة ''.

وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة محكمة الاستئناف بمدينة سلا، قد قررت تأجيل النظر إلى غاية 23 يناير المقبل في قضية المتهمين المدانين من أجل الأحداث المرتبطة بتفكيك ''مخيم اكديم إيزيك''.

كما أن المحكمة العسكرية بالرباط قد أصدرت في 17 فبراير 2013، أحكاما تراوحت بين السجن المؤبد و30 و25 و20 سنة سجنا نافذا في حق المتهمين في الأحداث المرتبطة بتفكيك ''مخيم اكديم ايزيك'' بمدينة العيون، بعد مؤاخذتهم من أجل تهم ''تكوين عصابة إجرامية، والعنف في حق أفراد من القوات العمومية الذي نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك''.

يذكر أن أحداث ''اكديم ازيك''، التي وقعت في شهري أكتوبر ونونبر 2010، خلفت 11 قتيلا بين صفوف قوات الأمن من ضمنهم عنصر في الوقاية المدنية، اضافة الى 70 جريحا من بين أفراد هذه القوات وأربعة جرحى في صفوف المدنيين، كما خلفت الأحداث خسائر مادية كبيرة في المنشآت العمومية والممتلكات الخاصة.


 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

اكديم إيزيك محامي بلجيكي المغرب القوات شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

حصاد يبرز الرؤية الإفريقية للملك محمد السادس بالنيجر في أشغال تجمع دول الساحل والصحراء | بوليتيك

حصاد يبرز الرؤية الإفريقية للملك محمد السادس بالنيجر في أشغال تجمع دول الساحل والصحراء

عاجل..تعليمات ملكية لفك العزلة عن المناطق التي عرفت تساقطات ثلجية وانخفاض شديد في درجات الحرارة بالمغرب | بوليتيك

عاجل..تعليمات ملكية لفك العزلة عن المناطق التي عرفت تساقطات ثلجية وانخفاض شديد في درجات الحرارة بالمغرب

عاجل: الموت يفجع الملياردير عثمان بن جلون | بوليتيك

عاجل: الموت يفجع الملياردير عثمان بن جلون

محنة بن كيران تؤجل الحسم في تشكيل الحكومة إلى مطلع شهر فبراير | بوليتيك

''محنة'' بن كيران تؤجل الحسم في تشكيل الحكومة إلى مطلع شهر فبراير

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..مضاربة خايبة وسط سبيطار فكازا وها شنو وقع | خارج البلاطو
منذ 2 ساعات

بالفيديو..مضاربة خايبة وسط سبيطار فكازا وها شنو وقع

إقامة سكنية بالبيضاء تغرق في المياه العادمة | خارج البلاطو

إقامة سكنية بالبيضاء تغرق في المياه العادمة

تصريح طريف من شاب مغربي حول الزواج بالأجنبيات..إيلا تزوجتي بكاورية بحالة تزوجتي بمونيكة وهاعلاش | بــووز

تصريح طريف من شاب مغربي حول الزواج بالأجنبيات..إيلا تزوجتي بكاورية بحالة تزوجتي بمونيكة وهاعلاش

جديد محبوب الجماهير قدور و عويشة بعنوان الـــشـــيـــطـــان | زووم

جديد محبوب الجماهير قدور و عويشة بعنوان ''الـــشـــيـــطـــان''

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

صادم.. العثور على رضيعين توأم حديثي الولادة في حاوية للأزبال بمراكش | حوادث و حقوق
منذ 6 دقائق

صادم.. العثور على رضيعين توأم حديثي الولادة في حاوية للأزبال بمراكش

حصاد يبرز الرؤية الإفريقية للملك محمد السادس بالنيجر في أشغال تجمع دول الساحل والصحراء | بوليتيك

حصاد يبرز الرؤية الإفريقية للملك محمد السادس بالنيجر في أشغال تجمع دول الساحل والصحراء

عاجل..تعليمات ملكية لفك العزلة عن المناطق التي عرفت تساقطات ثلجية وانخفاض شديد في درجات الحرارة بالمغرب | بوليتيك

عاجل..تعليمات ملكية لفك العزلة عن المناطق التي عرفت تساقطات ثلجية وانخفاض شديد في درجات الحرارة

هام للمغاربة: هذا ما طالبت به وزارة التجهيز والنقل مستعملي الطريق في حال وقوع اضطرابات في حركة السير أو انقطاعات بفعل الثلوج | مجتمع

هام للمغاربة: هذا ما طالبت به وزارة التجهيز والنقل مستعملي الطريق في حال وقوع اضطرابات في حركة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.