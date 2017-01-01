عاجل وانفراد..هذا هو موعد الحسم في قضية سعد المجرد.. وهذه هي التفاصيل الحصرية من مصدر أمني رفيع بفرنسا ﻿

في جديد قضية الفنان المغربي سعد المجرد المعتقل بسجن فلوري بباريس عقب اتهامه بالاغتصاب والتعنيف الجسدي، علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها الموثوق منه نقلا عن مصدر أمني رفيع في فرنسا بأن نهاية شهر يناير

''شوف تيفي'':إ.ط



في جديد قضية الفنان المغربي سعد المجرد المعتقل بسجن فلوري بباريس عقب اتهامه بالاغتصاب والتعنيف الجسدي، علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها الموثوق منه نقلا عن مصدر أمني رفيع في فرنسا بأن نهاية شهر يناير الجاري، ستعرف الحسم في قضية المجرد، إما مغادرته السجن والحصول على السراح المؤقت أو متابعته في حالة اعتقال وبداية جلسات المحاكمة.

وحسب مصدر ''شوف تيفي''فإن الأسبوعين الأخيرين من شهر يناير الجاري سيعرف تحديد المعالم الكاملة لقضية سعد المجرد، مشيرا إلى أنه وفي حالة أخذها لمنحى إيجابي فإن ''المعلم''سيحصل على السراح المؤقت، أما إذا ما أخذت منحى سلبي فإن الفنان المغربي سيكون مرغما على البقاء خلف القضبان الحديدية في انتظار الحكم النهائي .

وأوضح المصدر ذاته بأن المصدر الأمني العالي، أكد بأن هناك مجموعة من التساؤلات المبهمة التي سيتم الإجابة عنها خلال الأيام المقبلة، ومن بينها ما سيتم طرحه على الفرنسية ''لورا بريول'' والتي ستكون مضطرة للإجابة عنها.

وأضاف ذات المصدر بأن الأجوبة الجديدة المتحصل عليها، سيتم اعتمادها ومقارنتها بالمعطيات السابقة التي كشف عنها التحقيق الأولي، واصفا نهاية الشهر الجاري بـ ''الحاسم'' والذي سيتم فيه الكشف عن جميع الألغاز المتعلقة بالقضية وحقيقة تعرض المجرد للمؤامرة.

وكانت ''شوف تيفي'' قد كشف بشكل حصري،أمس الأربعاء، معطيات جديدة، بخصوص قرار قاضية التحقيق، فتح التحقيق من جديد بخصوص قضية سعد المجرد، وذلك انطلاقا من الملهى الليلي الذي تعرف فيه لمجرد عن ''لورا''، بالإضافة إلى الفندق مع إعادة الخبرة التقنية لطرفي القضية ولمجموعة من الأشخاص الذين ذكرت أسمائهم خلال التحقيق.





