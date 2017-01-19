بالصورة.. فنان عربي مشهور يطالب السلطات التركية بإعدام منفذ الهجوم المسلح على ملهى ليلي باسطنبول في ساحة عامة ﻿

طالب الفنان اللبناني راغب علامة في تفاعله على صفحته الرسمية على تويتر، السلطات التركية بإعدام منفذ الهجوم المسلح على ملهى ليلي باسطنبول بحضور عائلات الضحايا وأيضا المصابين خلال الهجوم.

''شوف تيفي''



طالب الفنان اللبناني راغب علامة في تفاعله على صفحته الرسمية على تويتر، السلطات التركية بإعدام منفذ الهجوم المسلح على ملهى ليلي باسطنبول بحضور عائلات الضحايا وأيضا المصابين خلال الهجوم.

وكتب راغب علامة في تغريدته '' على الدولة التركية أن تدعو كل من أصيب وأهل ضحايا جريمة اسطنبول الإرهابية أن يشاهدوا محاكمة وإعدام في ساحة عامة''.

تجدر الإشارة إلى أن السلطات التركية، تمكنت بداية الأسبوع الجاري من إيقاف منفذ الهجوم المسلح على ملهى ليلي باسطنبول ليلة رأس السنة والذي سقط خلاله 39 قتيلا من بينهم مغربيتان.