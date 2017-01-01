 ''محنة'' بن كيران تؤجل الحسم في تشكيل الحكومة إلى مطلع شهر فبراير ﻿
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''محنة'' بن كيران تؤجل الحسم في تشكيل الحكومة إلى مطلع شهر فبراير

بتاريــخ : 19 يناير 2017 / 12:29 محنة بن كيران تؤجل الحسم في تشكيل الحكومة إلى مطلع شهر فبراير | بوليتيك
''محنة'' بن كيران تؤجل الحسم في تشكيل الحكومة إلى مطلع شهر فبراير
كشف مصدر مقرب من رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، أنه يمر من ظروف صعبة وصفها ''بالمحنة''، جراء الضغوط التي يتعرض لها من داخل قيادات بحزب العدالة والتنمية، منذ إنتخاب الحبيب المالكي رئيسا لمجلس

شوف تيفي

كشف مصدر مقرب من رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، أنه يمر من ظروف صعبة وصفها ''بالمحنة''، جراء الضغوط التي يتعرض لها من داخل قيادات بحزب العدالة والتنمية، منذ إنتخاب الحبيب المالكي رئيسا لمجلس النواب.

وأفادت ذات المصادر، أن عبد الإله بن كيران أصبح يرفض الحديث إلى قياديين بحزبه طالبوه بالتقصي حول ''الوضعية المزرية'' لأعضاء شبيبة الحزب المعتقلين على خلفية إشادتهم فايسبوكيا بمقتل السفير الروسي بتركيا، حيث أفاد المحامي وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عبد الصمد الإدريسي أن المعتقلين حرموا من بعض الوجبات الغذائية وتم تنقيلهم إلى سجن آخر.

وأوضحت ذات المصادر، أن عبد الإله بن كيران، أضحى لا يفارق منزله بحي الليمون بالرباط، حيث أصبح منظر سيارات المصلحة برئاسة الحكومة وهي تحمل الملفات لبن كيران مشهدا مألوفا في الأيام الأخيرة، خاصة وأن الضغط يزداد على رئيس الحكومة المكلف سواء بتسريع تشكيل الحكومة أو بإرتفاع مطالب الأحزاب الأربعة المعنية بتشكيلها.

وقالت ذات المصادر، أن قيادات بحزب العدالة والتنمية، لم تعد تنظر لأمينها العام بنفس الثقة التي كان يتمتع بها إبان الإنتخابات التشريعية وقبلها، حيث أصبحوا يصرون على بن كيران العودة إلى الأمانة العامة في أي موضوع يخص الحزب أو تشكيل الحكومة.

وأضافت ذات المصادر، أن مازاد من قوة الضغط على عبد الإله بن كيران، هو الغضب الشديد بين شبيبة الحزب والمواطنين، خاصة بعد التقرير الأخير لمندوبية التخطيط والتي دقت ناقوس الخطر حول هشاشة الإقتصاد المغربي، ومحذرة من إرتفاع الأسعار في سنة 2017 لأرقام قياسية، ما يفيد بأن بن كيران لم يفشل فقط في تشكيل الحكومة وإنما في الوعود التي سبق وأن أطلقها في بداية حكومته الأولى.

هذا، وأعلن سعد الدين العثماني رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، أن مشاورات تشكيل الحكومة قد تأجلت إلى ما بعد إنعقاد القمة الإفريقية في ''أديس أبابا'' نهاية الشهر الجاري، أي أن بن كيران سيحاول العودة إلى المفاوضات من جديد مطلع شهر فبراير المقبل.


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الحكومة بن كيران الضغط الغضب المفاوضات التخطيط شوف تيفي

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