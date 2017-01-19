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انفراد وبالصور..هذه هي الفتاة التي قتلها صديقها بحي الألفة بالبيضاء

بتاريــخ : 19 يناير 2017 / 12:07 انفراد وبالصور..هذه هي الفتاة التي قتلها صديقها بحي الألفة بالبيضاء | حوادث و حقوق
انفراد وبالصور..هذه هي الفتاة التي قتلها صديقها بحي الألفة بالبيضاء
حصلت ''شوف تيفي'' على صور الشابة ''هدى''، التي قتلت ليلة أمس الأربعاء، على يد شخص قام باختطافها وإنهاء حياتها بطريقة مروعة وبشعة بحي الألفة بالبيضاء.

 ''شوف تيفي''

حصلت ''شوف تيفي'' على صور الشابة ''هدى''، التي قتلت ليلة أمس الأربعاء، على يد شخص قام باختطافها وإنهاء حياتها بطريقة مروعة وبشعة بحي الألفة بالبيضاء.

وحسب أقرباء الضحية لـ ''شوف تيفي'' فإن هذه الأخيرة البالغة قيد حياتها 20 سنة، كانت ضحية لشخص معروف بنشاطه الإجرامي بعد أن رفضت الزواج منه.

وأوضح أقرباء ''هدى'' التي كانت عاطلة عن العمل، بعد أن درست ''الحلاقة'' قبل مدة، بأن جثتها تتواجد منذ ليلة أمس بمستودع الأموات الرحمة، حيث سيتم تشريحها من أجل تحديد ظروف وملابسات وفاتها.

 هذه هي الفتاة التي قتلها صديقها بحي الألفة بالبيضاءهذه هي الفتاة التي قتلها صديقها بحي الألفة بالبيضاء

 

 

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‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي النشاط الإجرامي الزواج هدى

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