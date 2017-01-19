عاجل و بالصور:انهيار مبنى من 15 طابقا ورجال إطفاء عالقون داخله وهذه هي حصيلة الجرحى ﻿

أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي بأن مبنى مؤلفا من 15 طابقا وسط العاصمة الإيرانية طهران انهار، اليوم الخميس، بعدما اندلعت النيران في طوابقه العليا.

شوف تيفي:

أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي بأن مبنى مؤلفا من 15 طابقا وسط العاصمة الإيرانية طهران انهار، اليوم الخميس، بعدما اندلعت النيران في طوابقه العليا.

وتم إخلاء المبنى، الذي يعد أحد أولى المباني الشاهقة التي شيدت في طهران في ستينيات القرن الماضي، لكن عشرات رجال الإطفاء الذين كانوا يحاولون إخماد النيران، ظلوا عالقين بداخله عند انهياره.

وقال الناطق باسم رجال الإطفاء جلال مالكي ''لقد حذرنا عدة مرات مسؤولي المبنى من كونه معرضا للسقوط، لكنهم لم يكترثوا لهذه التحذيرات''، مشيرا إلى إصابة 30 شخصا بجروح متفاوتة الخطروة.

وشيد هذا المبنى، الذي أطلق عليه اسم ''بلاسكو بيلدينغ'' سنة 1962، ويضم مركزا تجاريا ومشاغل لصنع الملابس.