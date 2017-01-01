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عاجل..تفاصيل جديدة ومروعة حول قتل شابة على يد صديقها في حي الألفة بالبيضاء | حوادث و حقوق

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عاجل..تفاصيل جديدة ومروعة حول قتل شابة على يد صديقها في حي الألفة بالبيضاء

بتاريــخ : 19 يناير 2017 / 11:17 عاجل..تفاصيل جديدة ومروعة حول قتل شابة على يد صديقها في حي الألفة بالبيضاء | حوادث و حقوق
عاجل..تفاصيل جديدة ومروعة حول قتل شابة على يد صديقها في حي الألفة بالبيضاء
في جديد الجريمة المروعة التي هزت حي الألفة بالبيضاء، ليلة أمس الأربعاء، تمكنت ''شوف تيفي'' من الحصول على جميع خيوط الواقعة، من البداية إلى النهاية، والي راحت ضحيتها ''هدى.ا'' البالغة قيد حياتها 20 سنة.

''شوف تيفي'':

في جديد الجريمة المروعة التي هزت حي الألفة بالبيضاء، ليلة أمس الأربعاء، تمكنت ''شوف تيفي'' من الحصول على جميع خيوط الواقعة، من البداية إلى النهاية، والي راحت ضحيتها ''هدى.ا'' البالغة قيد حياتها 20 سنة.
وحسب شقيقة ''هدى'' في اتصال لها مع ''شوف تيفي'' اليوم الثلاثاء فإن أختها كانت ضحية، لشخص معروف بنشاطه الإجرامي، موضحة بأن هذا الأخير قام باختطاف شقيقتها ليلة أمس، من منزل شقيقتهما الثانية بعد أن هددها بالسلاح الأبيض قبل أن يقوم باقتيادها بالقوة صوب منزل والدته.
وأضافت شقيقة القتيلة وهي تتحدث بحرقة وتذرف الدموع بأن قاتل ''هدى''، ومباشرة بعد أخذ هذه الأخيرة إلى منزله قام بقتلها بمساعدة من والدته، قبل أن يعمل على رميها بمرآب للسيارات.
وتابعت المتحدث نفسها كلامها لتشير بأن القاتل أخبرهم بأن شقيقتهم أغمي عليها في ''الكراج'' وعليهم نقلها إلى المستشفى، ومباشرة بعد وصولهم إلى عين المكان عثروا على شقيقته جثة هامدة.
وبخصوص الحالة التي وجدوا عليها شقيقتهم، أكدت المتحدث بأنها كانت جثة هامدة وعليها أثار الضرب وقد تم تهشيم عدد من أسنانها ليقوموا بإبلاغ المصالح الأمنية التي تمكنت بعد ذالك من إيقاف المتورط في هذه الجريمة.
وأشارت نفس المتحدثة في كشفها عن علاقة شقيقتها بمرتكب الجريمة، بأن هذا الأخير كان يريد خطبتها وهو الأمر الذي رفضته عائلتها نظرا لنشاطه الإجرامي وسمعته السيئة وهو الأمر الذي جعله يقوم بتعنيف ''هدى'' في العديد من المرات بالرغم من تقديم العديد من الشكايات في حقه للمصالح الأمنية.

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المغرب شوف تيفي الشقيقة الأخت الواقعة المصالح الأمنية

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