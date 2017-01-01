خطير..عصابة إجرامية تسرق شرطيا وتعرض شخصا لإصابة جسدية خطيرة بالرباط ﻿

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء الأربعاء، من توقيف ثلاثة أشخاص من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه

''شوف تيفي''+''و م ع''

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء الأربعاء، من توقيف ثلاثة أشخاص من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في سرقة السيارات والسرقة بالعنف.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن الأبحاث الأمنية المنجزة أوضحت أن أحد المشتبه فيهم يشكل موضوع بحث على الصعيد الوطني من أجل سرقة السيارات، وأنه ارتكب بمعية باقي مساهميه عدة عمليات سرقة سيارات بالطريق الساحلي لمدينة الرباط والصخيرات وعين عتيق، كما عرضوا شرطيا بالزي المدني لسرقة دراجته النارية الشخصية، وإصابة ضحية آخر بإصابة جسدية بليغة لا يزال يرقد بسببها بقسم العناية المركزة بالمستشفى.

وأضاف البلاغ أن عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية أسفرت عن حجز سيارتين من متحصلات عمليات السرقة، والدراجة النارية المملوكة للشرطي، كما تتواصل إجراءات البحث لحجز عائدات إجرامية أخرى.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم، يضيف المصدر ذاته، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لرصد وتحديد جميع الارتباطات والإمتدادات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية.