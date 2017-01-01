عاجل..فاجعة طرقية مروعة بالهند والحصيلة مقتل 24 طفلا..وهذه هي التفاصيل ﻿

لقي 24 طفلا مصرعهم، عقب اصطدام شاحنة محملة بالرمال بحافلة مدرسية، اليوم الخميس، في ولاية أوتار براديش الموجودة بشمال الهند.

''شوف تيفي''

لقي 24 طفلا مصرعهم، عقب اصطدام شاحنة محملة بالرمال بحافلة مدرسية، اليوم الخميس، في ولاية أوتار براديش الموجودة بشمال الهند.

وحسب مجموعة من الوكالات الإخبارية فإن مصادر أمنية، كشف أن أكثر من 24 طفلا آخرين أصيبوا في الحادث الذي وقع بعدما اصطدمت شاحنة مسرعة وجها لوجه بالحافلة.

وأضافت المصادر ذاتها بأن مستوى الرؤية كان منخفضا وقت وقوع الحادث بسبب الضباب الكثيف،مشيرة إلى أن فرق الإغاثة، تواصل بذل الجهود من أجل إنقاذ عدد من الأطفال الذين ما زالوا عالقين داخل حطام الحافلة.