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أغنية ''حياتي'' لنزار ايديل تتخظى حاجز مليوني مشاهدة

بتاريــخ : 19 يناير 2017 / 01:22 أغنية حياتي لنزار ايديل تتخظى حاجز مليوني مشاهدة | ثقافة و فنون
أغنية ''حياتي'' لنزار ايديل تتخظى حاجز مليوني مشاهدة
حققت أغنية '' حياتي '' للنجم المغربي نزار إيديل، أزيد من مليوني مشاهدة خلال أسابيع بعد نشرها على قناته الرسمية بموقع يوتيوب.

 شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر

حققت أغنية '' حياتي '' للنجم المغربي نزار إيديل، أزيد من مليوني مشاهدة خلال أسابيع بعد نشرها على قناته الرسمية بموقع يوتيوب.

أغنية ''حياتي'' من كلمات والحان نزار إيديل، وتوزيع مشترك لبلال أفريكانو ونزار إيديل الذي تولى مهمة الميكساج أيضا، وأخيرا la bass guitar للفنان محمد الشرابي, وهي بالمناسبة الأغنية الرسمية للمسلسل المغربي الجديد الذي يعرض على قناة الأولى مساء كل يوم أربعاء من إخراج ياسين فنان وبطولة الممثلة ماجدولين الإدريسي، فاتن جمالي إلى جانب الممثل عادل أبا تراب وآخرون.

جدير بالذكر أن نزار، بصم خلال سنة 2016 على حضور متميز في الساحة الفنية بالنجاح الكبير الذي حققته أغنية '' طاح على راسو '' على الصعيد الوطني والعربي، هذا التألق توج بتوشيحه من طرف الملك محمد السادس بوسام الاستحقاق من درجة فارس بمناسبة عيد الشباب الذي يصادف عيد ميلاد عاهل البلاد.

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نزار ايديل طاح على راسو وسام الاستحقاق الميكساج

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