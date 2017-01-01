 ''ولد مي الهاشمية'' يعشق فرح الفاسي في ''القلب المجروح'' ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

أغنية حياتي لنزار ايديل تتخظى حاجز مليوني مشاهدة | ثقافة و فنون

أغنية ''حياتي'' لنزار ايديل تتخظى حاجز مليوني مشاهدة

ولد مي الهاشمية يعشق فرح الفاسي في القلب المجروح | ثقافة و فنون

''ولد مي الهاشمية'' يعشق فرح الفاسي في ''القلب المجروح''

البشير عبدو يخرج بأول تصريح بعد ترويج خبر سجن إبنه 10 سنوات | ثقافة و فنون

البشير عبدو يخرج بأول تصريح بعد ترويج خبر سجن إبنه 10 سنوات

الجيش السينغالي يستعد لإجتياح غامبيا بعد منتصف الليل | دولي

الجيش السينغالي يستعد لإجتياح غامبيا بعد منتصف الليل

ياربي السلامة .. شاب قتل عشيقته بالولفة بالدار البيضاء.. ها كيفاش دار ليها..وها علاش + صور | حوادث و حقوق

ياربي السلامة .. شاب قتل عشيقته بالولفة بالدار البيضاء.. ها كيفاش دار ليها..وها علاش + صور

خطير .. وزيرالداخلية الجزائري يُلوح بسحب الاعتماد من الأحزاب المقاطعة للانتخابات | دولي

خطير .. وزيرالداخلية الجزائري يُلوح بسحب الاعتماد من الأحزاب المقاطعة للانتخابات

تفكيك عصابة إجرامية متختصة في السرقات بالعنف بواسطة الأسلحة البيضاء والغاز المسيل للدموع بتمارة | حوادث و حقوق

تفكيك عصابة إجرامية متختصة في السرقات بالعنف بواسطة الأسلحة البيضاء والغاز المسيل للدموع بتمارة

مديريةالحموشي توضح حقيقة بطائق النصب المؤثرة على الادراك | بوليتيك

مديرية''الحموشي" توضح حقيقة بطائق النصب المؤثرة على الادراك

عاجل وصادم..تفاصيل حصرية ومثيرة ومخيفة حول مول الكاسكيطة من البداية إلى النهاية والتهم الخطيرة الموجهة إليه | مجتمع

عاجل وصادم..تفاصيل حصرية ومثيرة ومخيفة حول مول الكاسكيطة من البداية إلى النهاية والتهم الخطيرة

انتهى زمن الكلام الفارغ.. وبدأ ''كلام المعقول''

''ولد مي الهاشمية'' يعشق فرح الفاسي في ''القلب المجروح''

بتاريــخ : 19 يناير 2017 / 01:12 ولد مي الهاشمية يعشق فرح الفاسي في القلب المجروح | ثقافة و فنون
''ولد مي الهاشمية'' يعشق فرح الفاسي في ''القلب المجروح''
تستعد القناة الثانية لبث المسلسل التراجيدي الكوميدي ''القلب المجروح'', وذلك من خلال وصلات ترويجية.

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر


تستعد القناة الثانية لبث المسلسل التراجيدي الكوميدي ''القلب المجروح'', وذلك من خلال وصلات ترويجية.

وتراهن القناة الثانية على ''القلب المجروح'', من أجل دخول الموسم التلفزي الجديد بقوة , وذلك لرفع من نسبة مشاهدة القناة وقت الذروة , المسلسل الذي يلعب دور البطولة فيه كل من محمد خيي،عبد القادر مطاع، فاطمة الزهراء لعروسي،فرح الفاسي ومراد العشابي , هو من إخراج جميلة برجى.

و تدور قصة المسلسل حول حياة الشابة فرح الفاسي، الابنة الوحيدة لمحمد خيي صاحب أكبر بازار بمدينة أزمور، شابة جميلة تعيش حياة سعيدة رفقة أسرتها، اكتشفت هوايتها المفضلة وهي الرسم وبعدها عشقت فن الملحون، وحلمت بالزواج من ابن عمها، لكن مراد العشابي عشقها وحاول الفوز بها بكل الوسائل من أجل الزواج منها طمعا في ثروتها.فجأة تحولت حياة الشابة السعيدة إلى انتقام وصراعات بسبب الحب والإرث.

يذكر أن العشابي عرف عند المغاربة بشخصية ''سعد ولد الهاشمية'' في مسلسل ''مرحبا بصحابي'' في جزئييه الأول والثاني والذي عرض خلال شهر رمضان الماضى، وقد تميز فيه الى جانب فاطمة وشاي والمحجوب الراجي وصلاح الدين بنموسى وكريم السعيدي بشكل لافت، وحظي هذا العمل بنسبة متابعة مهمة حسب إحصائيات ''ماروك ميتري'' لقياس نسب المتابعة.



إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

ولد مي الهاشمية القلب المجروح القناة الثانية فرح الفاسي مراد العشابي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

أغنية حياتي لنزار ايديل تتخظى حاجز مليوني مشاهدة | ثقافة و فنون

أغنية ''حياتي'' لنزار ايديل تتخظى حاجز مليوني مشاهدة

البشير عبدو يخرج بأول تصريح بعد ترويج خبر سجن إبنه 10 سنوات | ثقافة و فنون

البشير عبدو يخرج بأول تصريح بعد ترويج خبر سجن إبنه 10 سنوات

بالصورة..إيمان الباني وزوجها الممثل أمير يلدريم عرضوا على صفاء وهناء للعرس ديالهم نهار السبت | ثقافة و فنون

بالصورة..إيمان الباني وزوجها الممثل أمير يلدريم عرضوا على صفاء وهناء للعرس ديالهم نهار السبت

فنان مصري صديق سعد لمجرد يعرض فيلمه الجديد بالمغرب في غيابلمعلم | ثقافة و فنون

فنان مصري صديق سعد لمجرد يعرض فيلمه الجديد بالمغرب في غياب''لمعلم''

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو:أصحاب محلات الحي الحسني يحتجون:خلصنا فلوسنا ومبغاوش يعطيونا المحلات ديالنا من 2003 ودابا مستغلينهم فالدعارة و المخدرات و الفساد و المسؤولين آوت | خارج البلاطو
منذ 6 دقائق

بالفيديو:أصحاب محلات الحي الحسني يحتجون:خلصنا فلوسنا ومبغاوش يعطيونا المحلات ديالنا من 2003 ودابا مستغلينهم فالدعارة و المخدرات و الفساد و المسؤولين آوت

بالفيديو:حضيو راسكم .. طريقة نصب جديدة بالشيكات شوفو كيفاش | قنوات أخرى

بالفيديو:حضيو راسكم .. طريقة نصب جديدة بالشيكات شوفو كيفاش

لأول مرة الفنان مروان حيداوي يكشف كيف تعرف على زوجته الأمريكية و هاشنو قال ليها | بــووز

لأول مرة الفنان مروان حيداوي يكشف كيف تعرف على زوجته الأمريكية و هاشنو قال ليها

عامل عمالة أنفا في حملة لتحرير الملك العمومي بساحة ماريشال بالبيضاء وشوفو الموقف الطريف لي وقع ليه | خارج البلاطو

عامل عمالة أنفا في حملة لتحرير الملك العمومي بساحة ماريشال بالبيضاء وشوفو الموقف الطريف لي وقع ليه

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

أغنية حياتي لنزار ايديل تتخظى حاجز مليوني مشاهدة | ثقافة و فنون
منذ 23 دقيقة

أغنية ''حياتي'' لنزار ايديل تتخظى حاجز مليوني مشاهدة

ولد مي الهاشمية يعشق فرح الفاسي في القلب المجروح | ثقافة و فنون

''ولد مي الهاشمية'' يعشق فرح الفاسي في ''القلب المجروح''

البشير عبدو يخرج بأول تصريح بعد ترويج خبر سجن إبنه 10 سنوات | ثقافة و فنون

البشير عبدو يخرج بأول تصريح بعد ترويج خبر سجن إبنه 10 سنوات

الجيش السينغالي يستعد لإجتياح غامبيا بعد منتصف الليل | دولي

الجيش السينغالي يستعد لإجتياح غامبيا بعد منتصف الليل

﻿ ﻿
أمس 16:51 GMT

عاجل..اعتقال مول الكاسكيطة.. وهذه هي التهم الخطيرة الموجهة إليه

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.