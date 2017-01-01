''ولد مي الهاشمية'' يعشق فرح الفاسي في ''القلب المجروح'' ﻿

تستعد القناة الثانية لبث المسلسل التراجيدي الكوميدي ''القلب المجروح'', وذلك من خلال وصلات ترويجية.

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر



تستعد القناة الثانية لبث المسلسل التراجيدي الكوميدي ''القلب المجروح'', وذلك من خلال وصلات ترويجية.

وتراهن القناة الثانية على ''القلب المجروح'', من أجل دخول الموسم التلفزي الجديد بقوة , وذلك لرفع من نسبة مشاهدة القناة وقت الذروة , المسلسل الذي يلعب دور البطولة فيه كل من محمد خيي،عبد القادر مطاع، فاطمة الزهراء لعروسي،فرح الفاسي ومراد العشابي , هو من إخراج جميلة برجى.

و تدور قصة المسلسل حول حياة الشابة فرح الفاسي، الابنة الوحيدة لمحمد خيي صاحب أكبر بازار بمدينة أزمور، شابة جميلة تعيش حياة سعيدة رفقة أسرتها، اكتشفت هوايتها المفضلة وهي الرسم وبعدها عشقت فن الملحون، وحلمت بالزواج من ابن عمها، لكن مراد العشابي عشقها وحاول الفوز بها بكل الوسائل من أجل الزواج منها طمعا في ثروتها.فجأة تحولت حياة الشابة السعيدة إلى انتقام وصراعات بسبب الحب والإرث.

يذكر أن العشابي عرف عند المغاربة بشخصية ''سعد ولد الهاشمية'' في مسلسل ''مرحبا بصحابي'' في جزئييه الأول والثاني والذي عرض خلال شهر رمضان الماضى، وقد تميز فيه الى جانب فاطمة وشاي والمحجوب الراجي وصلاح الدين بنموسى وكريم السعيدي بشكل لافت، وحظي هذا العمل بنسبة متابعة مهمة حسب إحصائيات ''ماروك ميتري'' لقياس نسب المتابعة.





