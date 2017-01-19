البشير عبدو يخرج بأول تصريح بعد ترويج خبر سجن إبنه 10 سنوات ﻿

نشر الفنان ''البشير عبدو'' والد ''سعد لمجرد'' على حسابه عبر موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك , تدوينة مؤثرة وقعها باسمه و باسم زوجته ''نزهة الركراكي'', نفى من خلالها ما وصفه بالأخبار و الإشاعات المغرضة

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر



نشر الفنان ''البشير عبدو'' والد ''سعد لمجرد'' على حسابه عبر موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك , تدوينة مؤثرة وقعها باسمه و باسم زوجته ''نزهة الركراكي'', نفى من خلالها ما وصفه بالأخبار و الإشاعات المغرضة التي تلاحق ابنه المعتقل بباريس.



و كتب البشير في تدوينته ''بالنسبة لما روج من أخبار وإشاعات مغرضة على إبننا وإبنكم الفنان الشباب سعد لمجرد نعلن بصفتنا والديه أنه لاأساس لها من الصحة.. سعد ولله الحمد بصحة وعافية فقط يعيش الملل لأنه لم يعتد على مثل هاته المحنة القاسية داخل هاته المؤسسة السجنية وزيارتنا له مستمرة حيث ننتظر فقط إنهاء الإجراءات القانونية التي تتطلب وقتا ليس بكثير وسيخرج ويعود لجمهوره بمعنويات مرتفعة إنشاء الله.. نحن دائما في أمس الحاجة للمزيد من دعواتكم بالفرج القريب انشاءالله .



و كانت عدد من المنابر الإعلامية قد نشرت يوم الثلاثاء أخبار تفيد أن لمعلم سعد لمجرد قد أدين بعقوبة سجنية مدتها 10 سنوات على خلفية تهمة الاغتصاب المنسوبة إليه من طرف الشابة الفرنسية '' لورا بريول'' , قبل أن يتضح أن هذه الأخبار عارية من الصحة.



