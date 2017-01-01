الجيش السينغالي يستعد لإجتياح غامبيا بعد منتصف الليل ﻿

أعلن المتحدث باسم الجيش السنغالي الكولونيل عبدو نداي أن القوات السينغالية تقف على حدود غامبيا وستدخلها عند منتصف الليل إذا رفض رئيس غامبيا يحيى جامع ترك السلطة.

شوف تيفي

أعلن المتحدث باسم الجيش السنغالي الكولونيل عبدو نداي أن القوات السينغالية تقف على حدود غامبيا وستدخلها عند منتصف الليل إذا رفض رئيس غامبيا يحيى جامع ترك السلطة.

وقال جامع الذي خسر انتخابات الأول من ديسمبر أمام زعيم المعارضة أداما بارو إنه لن يغادر منصبه بسبب مخالفات في عملية التصويت. وتنتهي مدته الرسمية عند منتصف الليل.

وقال المتحدث باسم الجيش السينغالي ''نحن نقف على أهبة الاستعداد انتظارا لحلول منتصف الليل''، مضيفا'' سنتدخل إذا لم يتم التوصل إلى حل.''

ومع تأزم الأوضاع، أصدرت دول غربية تحذيرات من السفر إلى غامبيا، وبدأ السكان والسائحون بمغادرة البلاد، إذ ذكرت الأمم المتحدة، بالاستناد إلى أرقام من الحكومة السينغالية، إن ما لا يقل عن 26 ألف شخص فروا من غامبيا إلى السنغال.

وقالت مسؤولة الإعلام الإقليمية بمفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين، هيلين كو: ''حتى ليل السادس عشر من يناير كان هناك 26 ألف شخص، وقد زاد التدفق بشدة منذ ذلك الحين''، مضيفة أن ما يصل إلى 80 بالمائة منهم أطفال برفقة أمهاتهم.

كما أعلنت شركة ''توماس كوك'' البريطانية للسياحة أنها أجلت، الأربعاء، ما يقرب من ألف شخص ممن يقضون عطلاتهم في غامبيا، حيث أفادت في موقعها على الإنترنت أنها تعتمد على رحلات إضافية خلال اليومين المقبلين لإجلاء 985 سائحا.

هذا، وأوردت مواقع موريتانية أن رئيس موريتانيا محمد ولد عبد العزيز سيقوم بزيارة إلى غامبيا لمحاولة إقناع الرئيس المنهزم في الإنتخابات يحي جامع، تسليم السلطة للرئيس الذي يوجد في جمهورية السينغال، أداما بارو.