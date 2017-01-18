ياربي السلامة .. شاب قتل عشيقته بالولفة بالدار البيضاء.. ها كيفاش دار ليها..وها علاش + صور ﻿

وضع شخص في منتصف العشرينات من عمره حدا لحياة خليلته اليوم الأربعاء بحي الحاج فاتح بالولفة بالدار البيضاء بعدما سدد لها ضربة بقطعة حجر أصابتها على مستوى الرأس أردتها جثة هامدة.

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر





وضع شخص في منتصف العشرينات من عمره حدا لحياة خليلته اليوم الأربعاء بحي الحاج فاتح بالولفة بالدار البيضاء بعدما سدد لها ضربة بقطعة حجر أصابتها على مستوى الرأس أردتها جثة هامدة.

و أكدت مصادر خاصة لـ''شوف تيفي'' أن الجاني و الذي يوجد في حالة فرار لحد الآن كان على علاقة غير شرعية مع الضحية منذ حوالي سنتين و أنه كان دائم اللقاء بها في محل تجاري يوجد في الدرج الأسفل من محل سكناه رفقة عائلته .

و أضافت نفس المصادر أن الجاني و الذي كان في حالة سكر طافح دخل في خلاف مع خليلته نتج عنه تعنيف قبل أن يسدد لها ضربة قاتلة بواسطة حجارة .

الجاني و بعدما ترك غريمته جثة هامدة اتجه على الفور الى بيت الضحية محاولا إيهام والدتها أن ابنتها فقدت الوعي بالمحل التجاري قبل أن يفتضح أمره عندما اكتشف الجميع أن الشابة فارقت الحياة بعد الإصابة التي تلقتها على مستوى الرأس ليطلق سيقانه للريح فيما بعد .

و فور علمها بالحادث تنقلت عناصر أمن الحي الحسني وفرقة الشرطة القضائية إلى مسرح الجريمة لفتح التحقيق و إيقاف الجاني الذي مازال في حالة فرار, فيما نقلت الضحية الى مستودع الأموات.







