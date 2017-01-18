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خطير .. وزيرالداخلية الجزائري يُلوح بسحب الاعتماد من الأحزاب المقاطعة للانتخابات

بتاريــخ : 18 يناير 2017 / 23:41 خطير .. وزيرالداخلية الجزائري يُلوح بسحب الاعتماد من الأحزاب المقاطعة للانتخابات | دولي
خطير .. وزيرالداخلية الجزائري يُلوح بسحب الاعتماد من الأحزاب المقاطعة للانتخابات
هددت وزارة الداخلية الجزائرية باتخاذ إجراءات ضد الأحزاب التي تقاطع الانتخابات، تصل حد سحب الاعتماد منها، لأنها تدفع المواطن الى اليأس حسب تعبيرها, واستغربت أحزاب المعارضة في الجزائر تصريحات وزير

 شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر

 هددت وزارة الداخلية الجزائرية باتخاذ إجراءات ضد الأحزاب التي تقاطع الانتخابات، تصل حد سحب الاعتماد منها، لأنها تدفع المواطن الى اليأس حسب تعبيرها, واستغربت أحزاب المعارضة في الجزائر تصريحات وزير الداخلية و الجماعات "نور الدين بدوي"، الذي قال فيها إن الحكومة تفكر باتخاذ إجراءات ضد هذه الأحزاب المقاطعة .

وذكرت صحيفة "الجزائر تايمز" قول رئيس حزب جيل جديد "سفيان جيلالي", والذي قرر مقاطعة الانتخابات المقبلة "إن تهديدات وزير الداخلية انحراف خطير، وتراجع عن المكاسب الديمقراطية المكرسة دستوريا"، مؤكدا أن الوزير يرى أنه من واجبه الزام الأحزاب بالمشاركة في الانتخابات المقبلة، وأنه يتصرف من منطق الذي يأمر الأحزاب، وكأنها تابعة لوزارته.

 وأشار جيلالي أن السلطة تريد إشراك الأحزاب الجزائرية في الانتخابات بالقوة، حتى تورطها في هذه العملية، ومن ثم تكون هذه الأحزاب غير قادرة على التنديد بالتزوير أو فضح التلاعب بأصوات الشعب, و قال جيلاني أن التصريح الذي أدلى به وزير الداخلية دليل صارخ على تخبط السلطة وعدم ثقتها بنفسها، لأنها تعلم أن الانتخابات المقبلة ستشهد مقاطعة كبيرة من طرف المواطنين الجزائريين.

 وكان "نوردين بدوي" وزير الداخلية والجماعات الجزائري قد عبر عن تذمره من قرار بعض الأحزاب السياسية التي قررت مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة، مشيراً الى أن الحكومة ستدخل تعديلاً على قانون الأحزاب، بما يسمح لوزارة الداخلية بسحب الاعتماد من الأحزاب التي تقرر مقاطعة الانتخابات.

 

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خطير .. وزيرالداخلية الجزائري يُلوح بسحب الاعتماد من الأحزاب المقاطعة للانتخابات

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