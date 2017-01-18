تفكيك عصابة إجرامية متختصة في السرقات بالعنف بواسطة الأسلحة البيضاء والغاز المسيل للدموع بتمارة ﻿

تمكنت عناصر الأمن الوطني التابعة للمنطقة الأمنية الإقليمية للصخيرات تمارة، مؤخرا، من تفكيك عصابة إجرامية مختصة في السرقات بالعنف.

"شوف تيفي"+"و م ع"

تمكنت عناصر الأمن الوطني التابعة للمنطقة الأمنية الإقليمية للصخيرات تمارة، مؤخرا، من تفكيك عصابة إجرامية مختصة في السرقات بالعنف.

وعلم لدى المصالح الأمنية بالعمالة أن عناصر الأمن الوطني بالدائرة الخامسة بمدينة تمارة تمكنت من تفكيك هذه العصابة الإجرامية، بناء على تحريات ميدانية قام بها نائب رئيس الدائرة ومفتش شرطة، اللذان تعرضا لمقاومة شرسة من قبل رئيس العصابة الذي قاوم رجال الشرطة باستعمال السلاح الأبيض وعبوة غاز مسيلة للدموع، قبل أن يتمكنا من إلقاء القبض عليه وتقديمه، بمعية أفراد العصابة، إلى النيابة العامة.