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مديرية''الحموشي" توضح حقيقة بطائق النصب المؤثرة على الادراك

بتاريــخ : 18 يناير 2017 / 22:38 مديريةالحموشي توضح حقيقة بطائق النصب المؤثرة على الادراك | بوليتيك
مديرية''الحموشي" توضح حقيقة بطائق النصب المؤثرة على الادراك
كذبت المديرية العامة للأمن الوطني كل الاشاعات التي تم تداولها حول واقعة نصب تستخدم بطاقات زيارة حاملة لمادة بيولوجية تؤثر على الإدراك.

 شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر

 كذبت المديرية العامة للأمن الوطني كل الاشاعات التي تم تداولها حول واقعة نصب تستخدم بطاقات زيارة حاملة لمادة بيولوجية تؤثر على الإدراك.

 وذكرت المديرية العامة في بلاغ لها أنها تنفي بشكل قاطع الإشاعات التي وردت في الشريط الصوتي، الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري على الهاتف المحمول، والذي يتحدث عن واقعة نصب وهمية تستخدم بطاقات زيارة، تحمل مادة بيولوجية تؤثر على إدراك وتمييز كل من يلمسها.

 

و أوضحت المديرية العامة للأمن الوطني ، أنه لم يسبق لها أن توصلت بأية شكاية أو إشعار هاتفي حول جرائم نصب تستخدم هذا الأسلوب الاجرامي، كما تؤكد، بشكل جازم، بأن مختبرات الشرطة التقنية والعلمية وتقنيي مسرح الجريمة لم يسبق لهم معاينة أية مواد بيولوجية تم استعمالها في جرائم تدليسية أو احتيالية .

 

 

 

 

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