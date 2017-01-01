عاجل وصادم..تفاصيل حصرية ومثيرة ومخيفة حول مول الكاسكيطة من البداية إلى النهاية والتهم الخطيرة الموجهة إليه ﻿

حصلت''شوف تيفي'' على معلومات مثيرة وجد صادمة، بخصوص المدعو محمد السكاكي الملقب بـ''مول الكاسكيطة''، والذي أمرت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، بمتابعته في حالة اعتقال بتهم النصب والابتزاز والتهديد

"شوف تيفي"

حصلت''شوف تيفي" على معلومات مثيرة وجد صادمة، بخصوص المدعو محمد السكاكي الملقب بـ''مول الكاسكيطة"، والذي أمرت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، بمتابعته في حالة اعتقال بتهم النصب والابتزاز والتهديد بنشر وإفشاء صور مخلة بالحياء والتبليغ عن جريمة خيالية والخيانة الزوجية والمشاركة والتحريض على الدعارة والهجوم على مسكن الغير ليلا، نتيجة توصلها بالعديد من الشكايات بخصوصه من طرف 15 من الضحايا.

وتشير المعطيات التي تحصلت عليها''شوف تيفي" من مصدرها بخصوص أشهر بودكاست في المغرب''مول الكاسكيطة، أن المصالح الأمنية توصلت بخصوص بشكاية تفيد بأن سيدة''أ.ح" من مدينة طنجة، تتهمه بالنصب عليها بعد أن منحته مبلغا ماليا لمساعدة حالة إنسانية، بالإضافة إلى اتهامها إياه بابتزازها وتهديدها بنشر صور جمعتهما معا بعد أن وعدها بالزواج، وأيضا بالتشهير بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبمحاولة الاعتداء عليها وهو في حالة سكر.

وأوضح المصدر ذاته بأن الأمور تطورت بعد ذلك بين المشتكية و''مول الكاسكيطة" بعد أن تقدمت والدته بشكاية تفيد بأن ابنها تم اختطافه بمدينة طنجة وقد جمعها به اتصال هاتفي طالبها من خلاله بإبلاغ المصالح الأمنية، وهو نفس الأمر الذي قام به محمد السكاكي، إذ تقدم بدوره بشكاية اتهم فيها السيدة المذكورة''أ.ح" وآخرين مجهولين باختطافه واحتجازه والاعتداء عليه بواسطة السلاح الأبيض.



وأضاف ذات المصادر بأن السيدة''ح.أ"، نفت خلال الاستماع إليها اختطافها لـ''مول الكاسكيطة"، واعتبرت ما تضمنته الشكاية التي تقدم بها مجرد افتراء لا أساس له من الصحة، موضحة كونها كانت تستعد للدخول إلى شقتها بمدينة طنجة لتتفاجأ بـ''مول الكاسكيطة" يوجد بعين المكان، لتدخل معه في نقاش حاد، قام بعدها بالصعود لسيارتها ما جعلها تنزله بالقوة رفقة صديقاتها، موضحة بأن ما وقع من المحتمل هو ما ظهر في الفيديو الذي تم تداوله بنطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي تطورات هذه القضية المثيرة والمتداخلة، يوضح مصدرنا فإن''مول الكاسكيطة"، وحسب الشهادة المقدمة من سيدتين''إ.ا" و"ل.ل"، وقبل حصول الواقعة التي ظهرت في مقطع الفيديو، قضى ليلة كاملة بشقة السيدة''ح.أ" التي كانت غائبة عنها والتي حل بها وهو في حالة سكر طافح، فقد قمن باستدراجه، حيث تم الحصول على هواتفه النقالة وإتلافها برميها في الماء بهدف التخلص من الصور التي كان يبتز بها صديقتهن، وذلك بحضور سيدة أخرى تجمعه بها علاقة حميمية حيث أرغمته بعد افتضاح أمره بتصوير فيديو يؤكد من خلاله حبها له، وقد أكد نفس المصدر بأن هذه الأخيرة صرحت خلال الاستماع لها بأنها كانت على علاقة غير شرعية بـ''مول لكاسكيطة" الذي وعدها بالزواج وكان يسلمها بشكل دائم مبالغ مالية ، ومباشرة بعد علمها بأنه دخل في علاقة جديدة مع فتاة من مدينة طنجة، ربطت الاتصال بزوجته، وأخبرتها بعلاقتهما.

وأكد مصدرنا كذلك بأن اسم شخص ثاني ظهر في القضية ويتعلق الأمر بصديق''مول الكاسكيطة" الذي كان برفقته بمدينة طنجة، حيث تم الاستماع إليه من طرف المصالح الأمنية بمدينة سطات، التي تبين لها بأن ما صرح به يتناقض وما أدلى به''مول الكاسكيطة" في شكايته بخصوص تعرضه للاختطاف، إذ صرح بأن صديقه لم يتعرض للتعنيف خلال صعوده ليلا للعمارة التي تضم شقة السيدة ''أ.ح"، موضحا بأنه عاد صباحا ليقله ليجده في جدال مع''أ.ح" وصديقاتها نظرا لرفضه النزول من سيارتها، ليتدخل ويبعده من عين المكان.

وأشار صديق''مول الكاسكيطة" خلال الاستماع إليه، بأنه كان على علم بأن أشهر بودكاست بالمغرب يقوم ببث نداءات تهدف إلى تقديم مساعدات مالية لأشخاص معوزين، موضحا بأنه لا يعلم إن كان يقدمها للمحتاجين أم يستفيد منها لوحده حسب اعترافاته.

وبخصوص تهمة النصب الموجهة لـ''مول الكاسكيطة" فإن مجموعة من الأشخاص الذين أرسلوا مبالغ مالية له ولخليلته ولوالدته، أكدوا على متابعته في حال تبوث استفادته من تلك المساعدات وعدم منحها للمحتاجين وللحالات الإنسانية التي كان ينشرها على صفحته بالفايسبوك، وبالتالي تؤكد كل هاته الوقائع وأخرى سنعود لها بالتفصيل أن مول الكاسكيطة وآخرون يستغلون شهرتهم المصطنعة لابتزاز الأشخاص والنصب عليهم في تحد سافر للأخلاق و انتحال صفة العمل الصحفي الشريف والمتعب في نفس الآن..لذا يجب الضرب بيد من حديد لكل من يحاول الركوب على مهنة شريفة مضبوطة قانونيا وأخلاقيا ليكون عبرة لكل من يحاول استغلال حاجة الناس للمساعدة .