بعد 18 يوما..وصول أول قطار''طريق الحرير" إلى لندن قادما من الصين ﻿

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وصل أول قطار مباشر لنقل البضائع من الصين إلى لندن في رحلة استغرقت 18 يوما، في أبعد نقطة للجهود الرامية لإحياء طريق الحرير التاريخي وتجنب النقل البحري.
وحمل القطار عشرات الحاويات المعبأة في الأساس بالملابس التي تم نقلها من مدينة ييوو شرقي الصين إلى باركينغ شرقي لندن، مرورا بكازاخستان وروسيا وبيلاروسيا وبولندا وأوروبا الغربية.
ودخل القطار بريطانيا قادما من فرنسا عبر نفق بحر المانش، ليكمل رحلة طولها 11999 كيلومترا، حيث تعد خدمة القطار أسرع من إرسال البضائع عبر البحر.
وأفاد الموقع الرسمي لقناة ''سكاي نيوز" عن تشغيل القطارات أسبوعيا لتقييم الطلب على الخدمة، حيث بدأت السكك الحديد الصينية فعليا في خدمة لقطارات نقل البضائع إلى المقاصد الأوروبية ومن ضمنها مدريد وهامبورغ، وهي جزء من الجهود المبذولة لإحياء طريق الحرير الأسطوري للتجارة مع الغرب.
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