عائلات وأصدقاء ضحايا إكديم إزيك يقتصرون على فريق محدود من المحامين للترافع عن قضيتهم ﻿

أعلنت جمعية تنسيقيات عائلات وأصدقاء ضحايا اكديم ايزيك أنها ستقتصر على فريق محدود من المحاميين والمحاميات الذين تم تكليفهم لتمثيل أسر الضحايا وذوي الحقوق بتنسيق من قبل النقيب الاستاذ محمد الشهبي،

شوف تيفي

أعلنت جمعية تنسيقيات عائلات وأصدقاء ضحايا اكديم ايزيك أنها ستقتصر على فريق محدود من المحاميين والمحاميات الذين تم تكليفهم لتمثيل أسر الضحايا وذوي الحقوق بتنسيق من قبل النقيب الاستاذ محمد الشهبي، وذلك رغبة منها في الإبقاء على الطابع الجنائي للمحاكمة.

وذكرت الجمعية في بلاغ لها، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه اليوم الأربعاء، أنها توصلت بالعديد من الطلبات من المحاميات والمحامين من داخل المغرب وخارجه يعربون عن رغبتهم في مؤازرة عائلات الضحايا بشكل تطوعي ، وذلك على إثر شروع محكمة الاستئناف بالرباط في محاكمة المتابعين بجرائم القتل ضد أبنائها من عناصر القوات العمومية أثناء قيامهم بواجبهم المهني في تفكيك مخيم إكديم ـــ إيزيك بناء على أمر قضائي، ومنذ انعقاد الجلسة الأولى في 26 دجنبر 2016.

وأعربت الجمعية في هذا الصدد عن كامل اعتزازها بكل هذه المبادرات التضامنية المعبرة، متوجهة بخالص عبارات الشكر والامتنان لكل المحامين، كما انتهزت الجمعية الفرصة لتتقدم من جديد بخالص عبارات شكرها وامتنانها لكل المحامين المغاربة والأجانب الذين تطوعوا لمؤازرتها في هذه المحاكمة ولكل الهيئات والمؤسسات والشخصيات والمنابر الإعلامية التي ساندتها.





