بالصورة..إيمان الباني وزوجها الممثل أمير يلدريم عرضوا على صفاء وهناء للعرس ديالهم نهار السبت ﻿

كشفت الفنانتان التوأم''هناء وصفاء'' على حسابهما الخاص بالفايسبوك، عن حضورهن لزفاف المغربية إيمان الباني وزوجها التركي مراد يلدريم نهاية الأسبوع الجاري.

"شوف تيفي"



كشفت الفنانتان التوأم''هناء وصفاء" على حسابهما الخاص بالفايسبوك، عن حضورهن لزفاف المغربية إيمان الباني وزوجها التركي مراد يلدريم نهاية الأسبوع الجاري.

وأوضحت هناء وصفاء أنهن تلقين دعوة من الباني وزوجها لحضور العرس، الذي سيحتفلن من خلاله بعيد ميلادهن.

تجدر الإشارة إلى أن الباني، أعلنت عن إقامتها لعرس ثاني بالمغرب وبالتحديد بمدينة الرباط يوم السبت المقبل، بعد عرسها الأول بتركيا والذي حضره العديد من النجوم العرب.