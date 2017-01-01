فنان مصري صديق سعد لمجرد يعرض فيلمه الجديد بالمغرب في غياب''لمعلم'' ﻿

من المرتقب أن يتم عرض الفيلم الجديد'' آخر ديك في مصر'' يوم 26 يناير الجاري بالمغرب , في ظل غياب بطليه الفنان المغربي''سعد لمجرد'' والنجم المصري''محمد رمضان'' .

شوف تيفي: الفطواكي عبدالقادر

من المرتقب أن يتم عرض الفيلم الجديد'' آخر ديك في مصر" يوم 26 يناير الجاري بالمغرب , في ظل غياب بطليه الفنان المغربي''سعد لمجرد'' والنجم المصري''محمد رمضان" .

و ذكرت مصادر مطلعة أن الفيلم السينمائي الجديد سيعرض بالمغرب كذلك في ظل غياب النجم المصري'' محمد رمضان" الذي يؤدي الخدمة العسكرية في الوقت الراهن بمصر, زيادة على غياب لمجرد بسبب اعتقاله بسجن'' فلوري" في فرنسا , و هو ما سينعكس على عرض فيلم''رمضان" الذي كان دائم الحضور لأعماله حيث كان آخرها فيلم'' شد أجزاء" نهاية 2015 بالبيضاء.

وكان الفيلم الجديد سيجمع بين الصديقين إلا أن ظروف اعتقال سعد والخدمة العسكرية لرمضان بعثرتا كل الأوراق وأجلت العمل إلى حين خروج لمجرد من السجن وإنهاء رمضان لواجبه الوطني.